Ткаченко рассказал, кто получит культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
Высший антикоррупционный суд в рамках применения санкций к Виктору Януковичу передал историко-культурные и материальные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья" в собственность государства. Правительство определило Министерство культуры и информационной политики органом, отвечающим за изъятые 537 предметов. Александр Ткаченко рассказал, что их передадут украинским музеям, которые ограбили оккупанты.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
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"Изъятые культурные ценности должны принадлежать всем украинцам. Сохранение этих предметов для общества, их изучение и публичное представление — абсолютный приоритет нашей национальной музейной политики. Мы планируем передать предметы профильным музеям, в частности тем, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии и тем, которые ограбили россияне", — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины. МКИП должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные заведения.
"Решению МКИП предшествует решение Экспертно-фондового совета по безвозмездной передаче изъятых или конфискованных культурных ценностей, обращенных в соответствии с законом в доход государства", — говорится в сообщении.
В МКИП рассказали, что среди изъятых ценностей есть:
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Картины известных художников. В частности, "Вид Феодосии в лунную ночь" И. К. Айвазовского, "Вид на долину Анио у Тиволи" К. Моргенштерна и другие;
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книги — Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником И. Федоровым в 1574 году в г. Львов и другие;
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иконы — "Богоматерь Скоропослушница", выполненная в начале XIX века в г. Афон, "Воскресение Христово с праздниками", выполненная в конце XIX века, "Богородица Казанская", выполненная в XIХ веке в россии, "Христос Вседержитель", выполненная на начала ХХ столетия, "Троица Ветхозаветная", выполнена в конце ХVІІІ — начале ХІХ века в мастерской Киево-Печерской Лавры;
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вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль "Образ Казанской Богоматери", набор памятных медалей "В память 200-летия победы в войне 1812 года", мощевик с мощами Святого Виктора, 61 письмо "Специальной карты Европейской россии" (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей), автора И.А. Стрельбицкого, исполненный в 1921 году в россии, горшок периода Трипольской культуры.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики направило письмо в Национальную музыкальную академию с предложением об отказе от имени Чайковского в названии заведения. В ведомстве отмечают, что этот деятель считал себя "коренным русским человеком" и не имел прямого отношения к развитию НМАУ.