Ткаченко розповів, хто отримає культурні цінності з "Межигір'я" та "Сухолуччя"

Олександр Ткаченко

Вищий антикорупційний суд в межах застосування санкцій до Віктора Януковича передав історико-культурні та матеріальні цінності з "Межигір’я" та "Сухолуччя" у власність держави. Уряд визначив Міністерство культури та інформаційної політики органом, який відповідатиме за вилучені 537 предмети. Олександр Ткаченко розповів, що їх передадуть українським музеям, які пограбували окупанти.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Деталі

"Вилучені культурні цінності мають належати усім українцям. Збереження цих предметів для суспільства, їх вивчення й публічне представлення — абсолютний пріоритет нашої національної музейної політики. Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", — розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Стягнуті за рішенням суду активи зберігаються в Національному художньому музеї України. МКІП повинно прийняти рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних закладів.

"Рішенню МКІП передує рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави", — йдеться в повідомленні.

У МКІП розповіли, що серед вилучених цінностей є:

Картини відомих художників. Зокрема, "Вид Феодосії в місячну ніч" І. К. Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" К. Моргенштерна та інші;

книги - Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем І. Федоровим в 1574 році в м. Львів та інші;

ікони — "Богоматір Скоропослушниця", виконана на початку ХІХ сторіччя в м. Афон, "Воскресіння Христове зі святами", виконана наприкінці ХІХ сторіччя, "Богородиця Казанська", виконана в XIХ сторіччі в росії, "Христос Вседержитель", виконана наприкінці ХІХ — початку ХХ сторіччя, "Трійця Старозаповітна", виконана наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ сторіччя в майстерні Києво-Печерської Лаври;

вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений в 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками з штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200 річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик з мощами Святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), автора І.А. Стрельбицького, виконаний в 1921 році в росії, горщик періоду Трипільської культури.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики направило лист до Національної музичної академії з пропозицією щодо відмови від імені Чайковського у назві закладу. У відомстві наголошують, що цей діяч вважав себе "корінною російською людиною" та не мав прямого стосунку до розвитку НМАУ.