Ткаченко рассказал о результатах трехмесячной проверки Киево-Печерской Лавры

Киево-Печерская Лавра. Фото: google.com

За последние три месяца Комиссия Минкульта проверила, провела инвентаризацию и вернула на баланс Заповедника "Киево-Печерская Лавра" 74 объекта Нижней лавры. Также за этот период была возобновлена работа и доступ посетителей к Большой Лаврской колокольне.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Благодаря работе комиссии:

открыт вход для посетителей через Экономические ворота и возобновлен переход от Верхней к Нижней лавре на территории Заповедника,

разработан и утвержден порядок предоставления доступа к Успенскому собору и Трапезной церкви относительно отпевания погибших защитников Украины,

на финальном этапе согласования с музейными организациями проекта "Единый билет", который предоставляет доступ во все действующие музеи на территории Заповедника,

внедрена онлайн-система продаж билетов для посетителей,

стартовали 3 мощных проекта в Digital-сфере по оцифровке,

в Лавре зазвучало сакральное украинское модерное многоголосие. Этим событием мы открываем цикл концертов, возвращающих профессиональное украинское музыкальное искусство в простор Лавры, которая является важной частью нашей культурной ментальности.

""Лавра становится украинским" — так мы между собой назвали процесс переосмысления и преобразования Киево-Печерской Лавры. Эта национальная сокровищница очень долго была закрыта для украинцев, мы не использовали ее потенциал по полной и не насыщали теми содержаниями, которые были там с самого начала ее создание Теперь же начаты работы над разработкой стратегического видения Киево-Печерской лавры 2023-2051 "Новая формация украинскости"", — написал Ткаченко.

Россия отреагировала на изменения в работе Лавры

В росСМИ отметили, что "между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей".

Реакция росСМИ на трехмесячную проверку Лавры Комиссией Минкульта. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по делу возвращения имущества Киево -Печерской лавры государству. Речь идет об иске УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий Украинской Православной Церкви в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении Богослужений.