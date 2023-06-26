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Ткаченко розповів про результати тримісячної перевірки Києво-Печерської Лаври

26 червня 2023 12:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ткаченко розповів про результати тримісячної перевірки Києво-Печерської Лаври
Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

За останні три місяці Комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс Заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Тримісячна перевірка Києво-Печерської Лаври

Завдяки роботі комісії:

  • відкрито вхід для відвідувачів через Економічну браму та відновлено перехід від Верхньої до Нижньої лаври на території Заповідника,
  • розроблено та затверджено порядок надання доступу до Успенського собору та Трапезної церкви щодо відспівування загиблих захисників України,
  • на фінальному етапі погодження з музейними організаціями проєкту "Єдиний квиток", який надає доступ в усі діючі музеї на території Заповідника,
  • запроваджено онлайн-систему продажу квитків для відвідувачів,
  • стартували 3 потужні проєкти в Digital-сфері з оцифрування,
  • у Лаврі зазвучало сакральне українське модерне багатоголосся. Цією подією ми відкриваємо цикл концертів, що повертають професійне українське музичне мистецтво в простір Лаври, яка є важливою частиною нашої культурної ментальності.

""Лавра стає українською" — так ми між собою назвали процес переосмислення та перетворення Києво-Печерської Лаври. Ця національна скарбниця дуже довго була закрита для українців, ми не використовували її потенціал на повну та не насичували тими змістами, які були там з самого початку її створення. Тепер же розпочато роботи над розробкою стратегічної візії Києво-Печерської лаври 2023-2051 "Нова формація українськості"", — написав Ткаченко.

Росія відреагувала на зміни в роботі Лаври

У росЗМІ зазначили, що "між Києвом та ЮНЕСКО досягнуто домовленості про вивезення з Києво-Печерської лаври християнських цінностей, зокрема святих мощів".

 

Реакція росЗМІ на тримісячні перевірку Лаври Комісією Мінкульту. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво -Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме — у доступі та здійсненні Богослужінь.

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