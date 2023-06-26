Ткаченко розповів про результати тримісячної перевірки Києво-Печерської Лаври

Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com

За останні три місяці Комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс Заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Тримісячна перевірка Києво-Печерської Лаври

Завдяки роботі комісії:

відкрито вхід для відвідувачів через Економічну браму та відновлено перехід від Верхньої до Нижньої лаври на території Заповідника,

розроблено та затверджено порядок надання доступу до Успенського собору та Трапезної церкви щодо відспівування загиблих захисників України,

на фінальному етапі погодження з музейними організаціями проєкту "Єдиний квиток", який надає доступ в усі діючі музеї на території Заповідника,

запроваджено онлайн-систему продажу квитків для відвідувачів,

стартували 3 потужні проєкти в Digital-сфері з оцифрування,

у Лаврі зазвучало сакральне українське модерне багатоголосся. Цією подією ми відкриваємо цикл концертів, що повертають професійне українське музичне мистецтво в простір Лаври, яка є важливою частиною нашої культурної ментальності.

""Лавра стає українською" — так ми між собою назвали процес переосмислення та перетворення Києво-Печерської Лаври. Ця національна скарбниця дуже довго була закрита для українців, ми не використовували її потенціал на повну та не насичували тими змістами, які були там з самого початку її створення. Тепер же розпочато роботи над розробкою стратегічної візії Києво-Печерської лаври 2023-2051 "Нова формація українськості"", — написав Ткаченко.

Росія відреагувала на зміни в роботі Лаври

У росЗМІ зазначили, що "між Києвом та ЮНЕСКО досягнуто домовленості про вивезення з Києво-Печерської лаври християнських цінностей, зокрема святих мощів".

Реакція росЗМІ на тримісячні перевірку Лаври Комісією Мінкульту. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво -Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме — у доступі та здійсненні Богослужінь.