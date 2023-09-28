Топ-10 русизмов, искажающих украинский язык

Маленькая девочка с плакатом. Фото архивное: УНИАН

Слова-паразиты, в частности русизмы, — это главный враг чистого и правильного украинского языка. Они, как правило, прижились еще в советское время и до сих пор остаются часто употребляемыми. Поэтому не каждый украинец может знать, какое слово является калькой, а какое нет.

Новини.LIVE собрали подборку из десяти самых популярных русизмов.

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"Рахувати" или "вважати"

Слово "рахувати", как правило, употребляют тогда, когда речь идет о каких-то математических подсчетах, цифрах или цифрах. В то время как "вважати" означает иметь собственное мнение по отношению к кому-то.

"Вибачте мені" или "я вибачаюся"

Говорить кому-то конструкцию "я вибачаюся" — неправильно, ведь это означает, что вы прощаете самого себя. В таком случае лучше заменить ее на "вибачте мені".

"Вживати заходів" или "приймати міри"

"Приймати міри" — это классический русизм, который в украинском языке правильно говорить "вживати заходів". Ведь мера — это единица измерения.

"Винятковий" или "виключний"

В украинском языке правильно говорить "винятковий", что означает что-то особенное или чрезвычайное. "Виключний" лучше употреблять в том случае, когда речь идет о каком-то действии или принадлежности исключительных прав какому-либо одному человеку.

"Вислів" или "вираз"

"Вислів" — это часть художественного текста, а "вираз" — математический термин.

"Мати рацію" или "бути правим"

"Мати рацію" означает говорить что-то правильное. "Бути правим" — это тот, кто находится справа от вас.

"Стосовно" или "відносно"

Слово "відносно" употребляется в сравнении с чем-то, в то время как "стосовно" означает ваше отношение в соответствии с чем-то или кем-то.

"Вимовляти" или "висловлювати"

"Висловлюють", как правило, чувства, а "вимовляють" буквы.

"Заслуговує" или "вартує"

"Вартує" означает что-то или кого-то охранять. Для того, чтобы признать кого-то, лучше сказать "заслуговує поваги".

Напомним, шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим опытом перехода на украинский язык. Оказывается, на нем он общался не всю жизнь.