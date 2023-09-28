Топ-10 русизмов, искажающих украинский язык
Слова-паразиты, в частности русизмы, — это главный враг чистого и правильного украинского языка. Они, как правило, прижились еще в советское время и до сих пор остаются часто употребляемыми. Поэтому не каждый украинец может знать, какое слово является калькой, а какое нет.
Новини.LIVE собрали подборку из десяти самых популярных русизмов.
"Рахувати" или "вважати"
Слово "рахувати", как правило, употребляют тогда, когда речь идет о каких-то математических подсчетах, цифрах или цифрах. В то время как "вважати" означает иметь собственное мнение по отношению к кому-то.
"Вибачте мені" или "я вибачаюся"
Говорить кому-то конструкцию "я вибачаюся" — неправильно, ведь это означает, что вы прощаете самого себя. В таком случае лучше заменить ее на "вибачте мені".
"Вживати заходів" или "приймати міри"
"Приймати міри" — это классический русизм, который в украинском языке правильно говорить "вживати заходів". Ведь мера — это единица измерения.
"Винятковий" или "виключний"
В украинском языке правильно говорить "винятковий", что означает что-то особенное или чрезвычайное. "Виключний" лучше употреблять в том случае, когда речь идет о каком-то действии или принадлежности исключительных прав какому-либо одному человеку.
"Вислів" или "вираз"
"Вислів" — это часть художественного текста, а "вираз" — математический термин.
"Мати рацію" или "бути правим"
"Мати рацію" означает говорить что-то правильное. "Бути правим" — это тот, кто находится справа от вас.
"Стосовно" или "відносно"
Слово "відносно" употребляется в сравнении с чем-то, в то время как "стосовно" означает ваше отношение в соответствии с чем-то или кем-то.
"Вимовляти" или "висловлювати"
"Висловлюють", как правило, чувства, а "вимовляють" буквы.
"Заслуговує" или "вартує"
"Вартує" означает что-то или кого-то охранять. Для того, чтобы признать кого-то, лучше сказать "заслуговує поваги".
Напомним, шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим опытом перехода на украинский язык. Оказывается, на нем он общался не всю жизнь.