Топ-10 русизмів, які спотворюють українську мову
Слова-паразити, зокрема, росіянізми — це головний ворог чистої та правильної української мови. Вони, як правило, прижилися ще у радянські часи і до цих пір залишаються часто вживаними. Через це не кожен українець знатиме, яке слово є калькою, а яке ні.
Новини.LIVE зібрали добірку з десяти найпопулярніших русизмів.
Рахувати чи вважати
Слово "рахувати", як правило, вживають тоді, коли йдеться про якісь математичні підрахунки, цифри чи лічбу. У той час, як "вважати" означає мати власну думку стосовно кого чи чогось.
Вибачаюся чи вибачте
Говорити комусь конструкцію "я вибачаюсь" — неправильно, адже, це означає, що ви вибачаєте самого себе. У такому випадку краще замінити її на "вибачте мені".
Вживати заходів чи приймати міри
"Приймати міри" — це класичний русизм, який в українській мові правильно говорити "вживати заходів". Адже, міра — це одиниця виміру.
Винятковий чи виключний
В Українській мові правильно казати "винятковий", що означає щось особливе чи надзвичайне. "Виключний" краще вживати у тому випадку, коли йдеться про якусь дію чи належність виключних прав якійсь одній людині.
Вислів чи вираз
"Вислів" — це частина художнього тексту, а "вираз" — математичний термін.
Мати рацію чи бути правим
"Мати рацію" означає говорити щось правильне. "Бути правим" — це той, хто знаходиться праворуч від вас.
Стосовно та відносно
Слово "відносно" вживається у випадку порівняння з чимось, в той час як "відносно" означає ваше ставлення відповідно до чогось чи когось.
Вимовляти та висловлювати
"Висловлюють", як правило, почуття, а "вимовляють" літери.
Заслуговує чи вартує
"Вартувати" означає щось чи когось охороняти. Для того, щоб визнати когось, краще сказати "заслуговує на повагу".
Нагадаємо, шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився своїм досвідом переходу на українську мову. Виявляється, нею він спілкувався не все життя.