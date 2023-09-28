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Топ-10 русизмів, які спотворюють українську мову

28 вересня 2023 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Топ-10 русизмів, які спотворюють українську мову
Дівчинка з плакатом. Фото архівне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Слова-паразити, зокрема, росіянізми — це головний ворог чистої та правильної української мови. Вони, як правило, прижилися ще у радянські часи і до цих пір залишаються часто вживаними. Через це не кожен українець знатиме, яке слово є калькою, а яке ні. 

Новини.LIVE зібрали добірку з десяти найпопулярніших русизмів. 

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Рахувати чи вважати

Слово "рахувати", як правило, вживають тоді, коли йдеться про якісь математичні підрахунки, цифри чи лічбу. У той час, як "вважати" означає мати власну думку стосовно кого чи чогось. 

Вибачаюся чи вибачте

Говорити комусь конструкцію "я вибачаюсь" — неправильно, адже, це означає, що ви вибачаєте самого себе. У такому випадку краще замінити її на "вибачте мені". 

Вживати заходів чи приймати міри

"Приймати міри" — це класичний русизм, який в українській мові правильно говорити "вживати заходів". Адже, міра — це одиниця виміру. 

Винятковий чи виключний

В Українській мові правильно казати "винятковий", що означає щось особливе чи надзвичайне. "Виключний" краще вживати у тому випадку, коли йдеться про якусь дію чи належність виключних прав якійсь одній людині.

Вислів чи вираз

"Вислів" — це частина художнього тексту, а "вираз" — математичний термін. 

Мати рацію чи бути правим

"Мати рацію" означає говорити щось правильне. "Бути правим" — це той, хто знаходиться праворуч від вас. 

Стосовно та відносно

Слово "відносно" вживається у випадку порівняння з чимось, в той час як "відносно" означає ваше ставлення відповідно до чогось чи когось. 

Вимовляти та висловлювати

"Висловлюють", як правило, почуття, а "вимовляють" літери. 

Заслуговує чи вартує

"Вартувати" означає щось чи когось охороняти. Для того, щоб визнати когось, краще сказати "заслуговує на повагу". 

Нагадаємо, шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився своїм досвідом переходу на українську мову. Виявляється, нею він спілкувався не все життя. 

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