ТОП-10 украинских песен в YouTube Music – кто вырвался на первые места

Значок YouTube в мобильном телефоне. Фото: Pexels

В последнее время украинские исполнители все чаще представляют песни на украинском языке, которые впоследствии занимают почетные места в чартах. Мы представим вам ТОП-10 украинских песен YouTube Music, которые слушают сегодня по всей стране.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-10 украинских песен YouTube Music.

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В состав украинского шоу-бизнеса в последнее время вошло множество молодых исполнителей, которые могут с легкостью дать фору настоящим легендам. Так, мы презентуем вам десять самых популярных треков молодых исполнителей, которые сегодня слушают украинцы.

Самые популярные треки YouTube Music

YAKTAK & KOLA — Порічка

Эта песня сегодня засела, пожалуй, в голове каждого человека, ведь она достаточно энергичная и с легкостью запоминается своими словами.

YAKTAK — Погляд (feat. SOBOL)

Еще один трек, который сегодня входит в ТОП-10 треков YouTube Music и пользуется большой популярностью.

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — Буревіями

Необычный дуэт, который уже успел получить большую популярность и занять почетное место в ТОП-10 треков YouTube Music.

Максим Бородин — Якби не ти

Текст этой песни попадает в самое сердце, а голос этого молодого исполнителя вызывает мурашки на теле каждого человека.

Skofka — Погані сусіди

Этот трек — метафора, которая посвящена стране-агрессору и рассказывает о соседях, которые вонзили нож в спину каждого украинца.

Артем Пивоваров & Quest Pistols Show — Очі

Совместная песня украинского исполнителя и группы написана на стихотворение Григория Чупринки, которое является ярким представителем украинского символизма.

YAKTAK — Чекає вдома (feat. Dovi)

Невероятно нежная песня посвящена каждой девушке и женщине, которая ждет своего возлюбленного с войны.

Skofka — Чути гімн

Чувственный трек молодой исполнитель посвятил своему другу детства, погибшему, защищая Украину.

Артем Пивоваров — Там у тополі (feat. NK)

Коллаборация двух талантливых артистов посвящена каждому украинцу во время тяжелых времен.

Parfeniuk — Відриваючись

Невероятная песня закрыла ТОП-10 песен и посвящена настоящей любви-признанию.

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