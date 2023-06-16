ТОП-10 украинских песен в YouTube Music – кто вырвался на первые места

ТОП-10 треков YouTube Music сегодня: кто вышел в лидеры
В последнее время украинские исполнители все чаще представляют песни на украинском языке, которые впоследствии занимают почетные места в чартах. Мы представим вам ТОП-10 украинских песен YouTube Music, которые слушают сегодня по всей стране.
Новини.LIVE рассказывает о ТОП-10 украинских песен YouTube Music.
В состав украинского шоу-бизнеса в последнее время вошло множество молодых исполнителей, которые могут с легкостью дать фору настоящим легендам. Так, мы презентуем вам десять самых популярных треков молодых исполнителей, которые сегодня слушают украинцы.
Самые популярные треки YouTube Music
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YAKTAK & KOLA — Порічка
Эта песня сегодня засела, пожалуй, в голове каждого человека, ведь она достаточно энергичная и с легкостью запоминается своими словами.
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YAKTAK — Погляд (feat. SOBOL)
Еще один трек, который сегодня входит в ТОП-10 треков YouTube Music и пользуется большой популярностью.
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SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — Буревіями
Необычный дуэт, который уже успел получить большую популярность и занять почетное место в ТОП-10 треков YouTube Music.
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Максим Бородин — Якби не ти
Текст этой песни попадает в самое сердце, а голос этого молодого исполнителя вызывает мурашки на теле каждого человека.
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Skofka — Погані сусіди
Этот трек — метафора, которая посвящена стране-агрессору и рассказывает о соседях, которые вонзили нож в спину каждого украинца.
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Артем Пивоваров & Quest Pistols Show — Очі
Совместная песня украинского исполнителя и группы написана на стихотворение Григория Чупринки, которое является ярким представителем украинского символизма.
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YAKTAK — Чекає вдома (feat. Dovi)
Невероятно нежная песня посвящена каждой девушке и женщине, которая ждет своего возлюбленного с войны.
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Skofka — Чути гімн
Чувственный трек молодой исполнитель посвятил своему другу детства, погибшему, защищая Украину.
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Артем Пивоваров — Там у тополі (feat. NK)
Коллаборация двух талантливых артистов посвящена каждому украинцу во время тяжелых времен.
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Parfeniuk — Відриваючись
Невероятная песня закрыла ТОП-10 песен и посвящена настоящей любви-признанию.
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