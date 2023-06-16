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ТОП-10 треків YouTube Music сьогодні: хто вийшов у лідери

16 червня 2023 22:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
ТОП-10 українських пісень в YouTube Music – хто вирвався на перші місця
Значок YouTube в мобільному телефоні. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Останнім часом українські виконавці все частіше презентують пісні українською мовою, які згодом посідають почесні місця в чартах. Ми презентуємо вам ТОП-10 українських пісень YouTube Music, які слухають сьогодні у всій країні.

Новини.LIVE розповідає про ТОП-10 українських пісень YouTube Music.

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До складу українського шоу-бізнесу останнім часом увійшла велика кількість молодих виконавців, які можуть з легкістю дати фору справжнім легендам. Так, ми презентуємо вам десять найпопулярніших треків молодих виконавців, які сьогодні слухають українці.

Найпопулярніші треки YouTube Music

  1. YAKTAK & KOLA — Порічка

Ця пісня сьогодні засіла, мабуть, в голові кожної людини, адже вона є досить енергійною та з легкістю запам’ятовується своїми словами.

  1. YAKTAK — Погляд (feat. SOBOL)

Ще один трек, який сьогодні входить в ТОП-10 треків YouTube Music та має шалену популярність.

  1. SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — Буревіями

Незвичайний дует, який вже встиг отримати велику популярність та посісти почесне місце в ТОП-10 треків YouTube Music.

  1. Максим Бородін — Якби не ти

Текст цієї пісні влучає в саме серце, а голос цього молодого виконавця викликає мурашки на тілі кожної людини.

  1. Skofka — Погані сусіди

Цей трек — метафора, яка присвячений країні-агресорці та розповідає про сусудів, які встромили ножа в спину кожного українця.

  1. Артем Пивоваров & Quest Pistols Show — Очі

Спільна пісня українського виконавця та гурту написана на вірш Григорія Чупринки, який є яскравим представником українського символізму.

  1. YAKTAK — Чекає вдома (feat. Dovi)

Неймовірно ніжна пісня присвячена кожній дівчині та жінці, яка чекає на свого коханого з війни.

  1. Skofka — Чути гімн

Чуттєвий трек молодий виконавець присвятив своєму другові дитинства, який загинув, захищаючи Україну.

  1. Артем Пивоваров — Там у тополі (feat. NK)

Колаборація двох талановитих артистів присвячена кожному українцю під час тяжких часів.

  1. Parfeniuk — Відриваючись

Неймовірна пісня закрила ТОП-10 пісень та присвячена справжньому коханню-зізнанню.

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