ТОП-10 українських пісень в YouTube Music – хто вирвався на перші місця

ТОП-10 треків YouTube Music сьогодні: хто вийшов у лідери
Останнім часом українські виконавці все частіше презентують пісні українською мовою, які згодом посідають почесні місця в чартах. Ми презентуємо вам ТОП-10 українських пісень YouTube Music, які слухають сьогодні у всій країні.
Новини.LIVE розповідає про ТОП-10 українських пісень YouTube Music.
До складу українського шоу-бізнесу останнім часом увійшла велика кількість молодих виконавців, які можуть з легкістю дати фору справжнім легендам. Так, ми презентуємо вам десять найпопулярніших треків молодих виконавців, які сьогодні слухають українці.
Найпопулярніші треки YouTube Music
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YAKTAK & KOLA — Порічка
Ця пісня сьогодні засіла, мабуть, в голові кожної людини, адже вона є досить енергійною та з легкістю запам’ятовується своїми словами.
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YAKTAK — Погляд (feat. SOBOL)
Ще один трек, який сьогодні входить в ТОП-10 треків YouTube Music та має шалену популярність.
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SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — Буревіями
Незвичайний дует, який вже встиг отримати велику популярність та посісти почесне місце в ТОП-10 треків YouTube Music.
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Максим Бородін — Якби не ти
Текст цієї пісні влучає в саме серце, а голос цього молодого виконавця викликає мурашки на тілі кожної людини.
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Skofka — Погані сусіди
Цей трек — метафора, яка присвячений країні-агресорці та розповідає про сусудів, які встромили ножа в спину кожного українця.
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Артем Пивоваров & Quest Pistols Show — Очі
Спільна пісня українського виконавця та гурту написана на вірш Григорія Чупринки, який є яскравим представником українського символізму.
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YAKTAK — Чекає вдома (feat. Dovi)
Неймовірно ніжна пісня присвячена кожній дівчині та жінці, яка чекає на свого коханого з війни.
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Skofka — Чути гімн
Чуттєвий трек молодий виконавець присвятив своєму другові дитинства, який загинув, захищаючи Україну.
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Артем Пивоваров — Там у тополі (feat. NK)
Колаборація двох талановитих артистів присвячена кожному українцю під час тяжких часів.
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Parfeniuk — Відриваючись
Неймовірна пісня закрила ТОП-10 пісень та присвячена справжньому коханню-зізнанню.
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