ТОП-10 українських пісень в YouTube Music – хто вирвався на перші місця

Значок YouTube в мобільному телефоні. Фото: Pexels

Останнім часом українські виконавці все частіше презентують пісні українською мовою, які згодом посідають почесні місця в чартах. Ми презентуємо вам ТОП-10 українських пісень YouTube Music, які слухають сьогодні у всій країні.

Новини.LIVE розповідає про ТОП-10 українських пісень YouTube Music.

Читайте також:

До складу українського шоу-бізнесу останнім часом увійшла велика кількість молодих виконавців, які можуть з легкістю дати фору справжнім легендам. Так, ми презентуємо вам десять найпопулярніших треків молодих виконавців, які сьогодні слухають українці.

Найпопулярніші треки YouTube Music

YAKTAK & KOLA — Порічка

Ця пісня сьогодні засіла, мабуть, в голові кожної людини, адже вона є досить енергійною та з легкістю запам’ятовується своїми словами.

YAKTAK — Погляд (feat. SOBOL)

Ще один трек, який сьогодні входить в ТОП-10 треків YouTube Music та має шалену популярність.

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — Буревіями

Незвичайний дует, який вже встиг отримати велику популярність та посісти почесне місце в ТОП-10 треків YouTube Music.

Максим Бородін — Якби не ти

Текст цієї пісні влучає в саме серце, а голос цього молодого виконавця викликає мурашки на тілі кожної людини.

Skofka — Погані сусіди

Цей трек — метафора, яка присвячений країні-агресорці та розповідає про сусудів, які встромили ножа в спину кожного українця.

Артем Пивоваров & Quest Pistols Show — Очі

Спільна пісня українського виконавця та гурту написана на вірш Григорія Чупринки, який є яскравим представником українського символізму.

YAKTAK — Чекає вдома (feat. Dovi)

Неймовірно ніжна пісня присвячена кожній дівчині та жінці, яка чекає на свого коханого з війни.

Skofka — Чути гімн

Чуттєвий трек молодий виконавець присвятив своєму другові дитинства, який загинув, захищаючи Україну.

Артем Пивоваров — Там у тополі (feat. NK)

Колаборація двох талановитих артистів присвячена кожному українцю під час тяжких часів.

Parfeniuk — Відриваючись

Неймовірна пісня закрила ТОП-10 пісень та присвячена справжньому коханню-зізнанню.

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 найсмішніших фото дітей на дистанційному навчанні.

Раніше ми розповідали про ТОП-10 фото, які піднімуть настрій після важкого робочого дня.

Також ми повідомляли про ТОП-10 кіноляпів, яких не помітили режисери.