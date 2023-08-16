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ТОП-5 самых неожиданных магических ритуалов древних украинцев ко Дню Независимости

16 августа 2023 22:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие ритуалы проводили украинцы в давние времена – ТОП-5 самых интересных
Молодая женщина в украинском венке, которая ждет ребенка. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

24 августа — День Независимости Украины, когда украинский народ празднует один из важнейших праздников для своей страны. Мы предлагаем вам узнать несколько магических ритуалов, которыми в давние времена пользовалось большинство украинцев.

Новини.LIVE представляет ТОП-5 магических ритуалов древних украинцев.

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Поиск магического цветка папоротника

В древней украинской легенде рассказывается о цветке папоротника, который цветет только в день летнего солнцестояния. Считается, что человек, который найдет этот цветок, сможет понимать язык растений и животных, а также находить настоящие сокровища.

Цветок папоротника
Цветок папоротника, который в древности якобы помогал понимать язык животных и растений. Фото: Freepik

Головной убор замужней женщины

Этот убор раньше использовали люди во время разных обрядов, ведь он имел настоящее магическое значение. Когда женщина выходила замуж, волосы ей показывать было недопустимо, ведь люди считали, что так можно вызвать плохой урожай.

Магия группы

Издавна, в период феодализма, когда в странах бушевала чума или холера, а также был неурожай, люди выполняли специальные работы магически-охранного назначения группой. Например, они огораживали село и ткали жертвенное полотно за одну ночь.

Магический огонь

В древности люди раскладывали огни на холмах или прямо под церковью в ночь с субботы на воскресенье. Считалось, что купальский костер имеет очистительную и плодородную силу. Люди верили, что для того, чтобы избавиться от болезней, злых чар и бесплодия, нужно прыгать через этот огонь.

Скачки через костер
Мужчина, который прыгает через костер. Фото: скриншот с YouTube

Вино для беременности

В старину считали, что для рождения сына женщине нужно было выпить винную настойку на высушенных внутренностях и матке зайчихи, а чтобы родилась девочка, ей стоило выпить винную настойку на печени и яйцах зайца.

Напомним, мы писали о том, как отмечают День Независимости в разных странах мира.

Раньше мы рассказывали о том, что сделать, чтобы привлечь счастье в День летнего солнцестояния.

Также мы сообщали о том, что следует, а что не стоит делать на Петра и Павла.

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