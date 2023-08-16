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ТОП-5 найнеочікуваніших магічних ритуалів давніх українців до Дня Незалежності

16 серпня 2023 22:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які ритуали проводили українці в давні часи – ТОП-5 найцікавіших
Молода жінка в українському вінку, яка чекає на дитину. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

24 серпня — День Незалежності України, коли український народ святкує один з найважливіших свят для своєї країни. Ми пропонуємо вам дізнатися про декілька магічних ритуалів, якими в давні часи користувалася більшість українців.

Новини.LIVE презентує ТОП-5 магічних ритуалів давніх українців.

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Пошук магічної квітки папороті

У давній українській легенді розповідається про квітку папороті, яка цвіте лише у день літнього сонцестояння. Вважається, що людина, яка знайде цю квітку, зможе розуміти мову рослин та тварин, а також знаходити справжні скарби.

Цветок папоротника
Квітка папороті, яка в давнину нібито допомагала розуміти мову тварин та рослин. Фото: Freepik

Головний убір заміжньої жінки

Цей убір раніше використовували люди під час різних обрядів, адже він мав справжні магічне значення. Коли жінка виходила заміж, волосся їй показувати було неприпустимо, адже люди вважали, що так можна можна викликати поганий врожай.

Магія гурту

Здавна, у період феодалізму, коли в країнах вирувала чума або холера, а також був неврожай, люди виконували спеціальні роботи магічно-охоронного призначення гуртом. Наприклад, вони огороджували село та ткали жертовне полотно за одну ніч.

Магічний вогонь

У давні часи люди розкладали вогні на пагорбах або просто під церквою у ніч з суботи на неділю. Вважалося, що купальське багаття має очисну та родючу силу. Люди вірили, що для того, аби позбутися хвороб, злих чар та безплідності, потрібно стрибати через цей вогонь.

Прыжки через костер
Чоловік, який стрибає через вогнище. Фото: скриншот з YouTube

Вино для вагітності

У давнину вважали, що для народження сина жінці потрібно було випити винну настоянку на висушених нутрощах і матці зайчихи, а щоб народилася дівчинка, їй варто було випити винну настоянку на печінці і яйцях зайця.

Нагадаємо, ми писали про те, як святкують День Незалежності у різних країнах світу. 

Раніше ми розповідали про те, що зробити, щоб привабити щастя на День літнього сонцестояння. 

Також ми повідомляли про те, що варто, а що не варто робити на Петра і Павла.

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