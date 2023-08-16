Які ритуали проводили українці в давні часи – ТОП-5 найцікавіших

Молода жінка в українському вінку, яка чекає на дитину. Фото: Freepik

24 серпня — День Незалежності України, коли український народ святкує один з найважливіших свят для своєї країни. Ми пропонуємо вам дізнатися про декілька магічних ритуалів, якими в давні часи користувалася більшість українців.

Новини.LIVE презентує ТОП-5 магічних ритуалів давніх українців.

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Пошук магічної квітки папороті

У давній українській легенді розповідається про квітку папороті, яка цвіте лише у день літнього сонцестояння. Вважається, що людина, яка знайде цю квітку, зможе розуміти мову рослин та тварин, а також знаходити справжні скарби.

Квітка папороті, яка в давнину нібито допомагала розуміти мову тварин та рослин. Фото: Freepik

Головний убір заміжньої жінки

Цей убір раніше використовували люди під час різних обрядів, адже він мав справжні магічне значення. Коли жінка виходила заміж, волосся їй показувати було неприпустимо, адже люди вважали, що так можна можна викликати поганий врожай.

Магія гурту

Здавна, у період феодалізму, коли в країнах вирувала чума або холера, а також був неврожай, люди виконували спеціальні роботи магічно-охоронного призначення гуртом. Наприклад, вони огороджували село та ткали жертовне полотно за одну ніч.

Магічний вогонь

У давні часи люди розкладали вогні на пагорбах або просто під церквою у ніч з суботи на неділю. Вважалося, що купальське багаття має очисну та родючу силу. Люди вірили, що для того, аби позбутися хвороб, злих чар та безплідності, потрібно стрибати через цей вогонь.

Чоловік, який стрибає через вогнище. Фото: скриншот з YouTube

Вино для вагітності

У давнину вважали, що для народження сина жінці потрібно було випити винну настоянку на висушених нутрощах і матці зайчихи, а щоб народилася дівчинка, їй варто було випити винну настоянку на печінці і яйцях зайця.

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