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ТОП украинских фамилий, имеющих польское происхождение

16 ноября 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ТОП украинских фамилий, имеющих польское происхождение
Украинка и полька. Фото: unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

То, что часть украинских территорий некоторое время входила в состав Речи Посполитой, значительно повлияло на формирование украинских фамилий. Для поляков популярны фамилии в форме прилагательных с окончанием "-ский" и "-цкий".

Об этом сообщает NV со ссылкой на историка Валентина Бендюгу.

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Отмечается, что для украинцев типичный суффикс в создании фамилий "-енко", например, Шевченко, Степаненко, Руденко, Ткаченко и так далее. А для поляков наоборот — обычно создаются фамилии в форме прилагательных с окончаниями "-ский" и "-цкий": Галицкий, Потоцкий, Валевский, Вишневский, Ковалевский и т.д.

"Сначала такие фамилии носили исключительно польские аристократы для обозначения границ их владений, например Замойський, Віслянський, Мільгевський и т.д. Однако со временем этот способ образования фамилий распространился на украинскую территорию", — говорится в материале.

Впоследствии в Украине такие окончания начали добавлять прямо к именам и даже прозвищам и это привело к появлению таких фамилий: Івановський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський, Артемовський, Вербицький, Левицький.

Кроме того, на территориях, также находившихся в составе Речи Посполитой, возникли фамилии с окончаниями на "-ук", "-чук", "-юк", "-ак". Сначала они возникали на основе крестильных имен, а позже – любых других. Это привело к возникновению фамилий, таких как Гаврилюк, Василюк, Попельнюк, Контратюк, Ткачук, Левчук, Погребняк и т.д.

Напомним, недавно профессор Национальной академии наук Петр Масляк рассказал о фамилиях, которым более 1000 лет. Проверить свою фамилию вы можете здесь.

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