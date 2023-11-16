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ТОП українських прізвищ, які мають польське походження

16 листопада 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ТОП українських прізвищ, які мають польське походження
Українка та полька. Фото: unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Те, що частина українських територій певний час входила до складу Речі Посполитої значно вплинуло на формування українських прізвищ. Для поляків популярні прізвища у формі прикметників з закінченням "-ський" і "-цький".

Про це повідомляє NV з посиланням на історика Валентина Бендюгу. 

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Зазначається, що  для українців типовий суфікс у творенні прізвищ "-енко", до прикладу, Шевченко, Степаненко, Руденко, Ткаченко і так далі. А для поляків навпаки — зазвичай створюються прізвища у формі прикметників із закінченнями "-ський" і "-цький": Галицький, Потоцький, Валевський, Вишневський, Ковалевський тощо.

"Спочатку такі прізвища носили виключно польські аристократи для позначення меж їхніх володінь, наприклад, Замойський, Віслянський, Мільгевський тощо. Проте з часом цей спосіб утворення прізвищ розповсюдився на українську територію", — йдеться у матеріалі. 

Згодом в Україні такі закінчення почали додавати просто до імен та навіть прізвиськ і це призвело до появи таких прізвищ: Івановський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський, Артемовський, Вербицький, Левицький.

Окрім того, на територіях, що також перебували у складі Речі Посполитої виникли прізвища з закінченнями на "-ук", "-чук", "-юк", "-ак". Спочатку вони виникали на основі хрестильних імен, а пізніше — будь-яких інших. Це призвело до виникнення прізвищ, таких як Гаврилюк, Василюк, Попельнюк, Контратюк, Ткачук, Левчук, Погребняк і т.д.

Нагадаємо, нещодавно професор  Національної академії наук Петро Масляк розповів про прізвища, яким понад 1000 років. Перевірити своє прізвище ви можете тут

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