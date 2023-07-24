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"Держитесь, одесситы!": железнодорожники разных городов поддерживают раненый город

24 июля 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Держитесь, одесситы!": железнодорожники разных городов поддерживают раненый город
Последствия вражеской атаки в Одессе в ночь на 23 июля. Фото: Командование "Південь"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина.

Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. И на странице компании в Telegram показали как.

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Поддержка одесситов

Украинские железнодорожники решили поддержать одесситов после вражеской атаки по городу.

"Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами!" — так в один голос говорят железнодорожники из разных городов, отправляя поезда в раненую, но сильную и уверенную в победе Одессу.

К акции присоединились железнодорожники Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева.

Напомним, ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Глава дипломатического департамента ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что непрерывные ракетные обстрелы Одессы со стороны России являются еще одним военным нарушением со стороны Кремля. Был поврежден главный православный собор, являющийся объектом всемирного наследия.

ЮНЕСКО планирует отправить команду экспертов в Одессу, чтобы оценить степень ущерба. При этом в организации подчеркнули, что последние события не отвечают обещаниям России охранять и хранить памятники Всемирного наследия на территории Украины.

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