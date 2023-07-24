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"Тримайтесь, одесити!": залізничники різних міст підтримують поранене місто

24 липня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Тримайтесь, одесити!": залізничники різних міст підтримують поранене місто
Наслідки ворожої атаки в Одесі вночі 23 липня. Фото: Командування "Південь"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало пораненийх. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста. Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. 

Вітчиняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. І на сторінці компанії у Telegram показали як.

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Українські залізничники вирішили підтримати одеситів після ворожої атаки по місту.

"Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами!" — так в один голос говорять залізничники з різних міст, відправляючи потяги до пораненої, але сильної і впевненої в перемозі Одеси.

До акції долучилися залізничники Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва.

 Нагадаємо, вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Глава дипломатичного департаменту ЄС Жозеп Боррель висловив думку, що безперервні ракетні обстріли Одеси з боку Росії є ще одним військовим порушенням з боку Кремля. Було пошкоджено головний православний собор, який є об'єктом всесвітньої спадщини.

ЮНЕСКО планує відправити команду експертів до Одеси, щоб оцінити ступінь пошкоджень. При цьому в організації наголосили, що останні події не відповідають обіцянкам Росії охороняти та зберігати пам'ятники Світової спадщини на території України.

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