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Трюдо прибыл в Киев с неожиданным визитом, — СМИ

10 июня 2023 13:53
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Трюдо прибыл в Киев с неожиданным визитом, — СМИ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в центре Киева. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с неожиданным визитом прибыл в Киев. Премьер находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд.

Об этом сообщает CBC.

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Издание отмечает, что премьер Канады прибыл в Украину на фоне долгожданного контрнаступления ВСУ, которым планируется вытеснить российскую армию из оккупированных восточных и южных районов страны.

"Трюдо прибыл в украинскую столицу, когда правительство активно пытается оценить ущерб и организовать дальнейшую эвакуацию вниз по течению Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Премьер-министр находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Канады Христеем Фриландом", — пишет CBS.

Как известно, начал свой визит канадский лидер с возложения цветов к Стене памяти, чтобы отдать дань уважения погибшим украинским военным в войне, развязанной Россией. Издание отмечает, что этот визит Трюдо был строго засекречен.

В последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.

Трюдо в Киеве
Джастин Трюдо у Стены памяти в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Трюдо в Киеве
Джастин Трюдо у Стены памяти в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Трюдо в Киеве
Джастин Трюдо во время визита в Киев. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Трюдо в Киеве
Джастин Трюдо во время визита в Киев. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Напомним, 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили ситуацию в стране и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

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