Трюдо прибыл в Киев с неожиданным визитом, — СМИ
В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с неожиданным визитом прибыл в Киев. Премьер находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд.
Об этом сообщает CBC.
Трюдо в Киеве
Издание отмечает, что премьер Канады прибыл в Украину на фоне долгожданного контрнаступления ВСУ, которым планируется вытеснить российскую армию из оккупированных восточных и южных районов страны.
"Трюдо прибыл в украинскую столицу, когда правительство активно пытается оценить ущерб и организовать дальнейшую эвакуацию вниз по течению Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Премьер-министр находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Канады Христеем Фриландом", — пишет CBS.
Как известно, начал свой визит канадский лидер с возложения цветов к Стене памяти, чтобы отдать дань уважения погибшим украинским военным в войне, развязанной Россией. Издание отмечает, что этот визит Трюдо был строго засекречен.
В последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.
Напомним, 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили ситуацию в стране и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.