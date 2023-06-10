Трюдо прибув до Києва з несподіваним візитом, — ЗМІ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в центрі Києва. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У суботу, 10 червня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з несподіваним візитом прибув до Києва. Прем'єр перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд.

Про це повідомляє CBC.

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Видання зазначає, що прем'єр Канади прибув до України на тлі довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ, яким планується витіснити російську армію з окупованих східних та південних районів країни.

"Трюдо прибув до української столиці, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію вниз за течією Дніпра після руйнування греблі Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Канади Христею Фріланд", — пише CBS.

Як відомо, почав свій візит канадський лідер із покладання квітів до Стіни пам'яті, щоб віддати шану загиблим українським військовим у війні, розв'язаній Росією. Видання наголошує, що цей візит Трюдо був суворо засекречений.

Востаннє Трюдо відвідував Україну у травні 2022 року.

Джастін Трюдо біля Стіни пам'яті у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Джастін Трюдо біля Стіни пам'яті у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Джастін Трюдо під час візиту до Києва. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Джастін Трюдо під час візиту до Києва. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нагадаємо, 6 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Вони обговорили ситуацію в країні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру.