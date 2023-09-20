В Украине продолжается воздушная тревога: куда направляются беспилотники

Тревога распространяется по Украине. Фото: скриншот

По Украине распространяется воздушная тревога. Враг не оставляет наше государство в покое. Атака беспилотников продолжается. Воздушная опасность в стране была объявлена более часа назад.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы сообщали, что первая группа "Шахедов" на севере Полтавской области двигается в юго-западном направлении.

Вторая группа враждебных БпЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ.

Продолжается движение "Шахедов" в направлении Киева. Просим пройти в укрытие всех.

Карта тревог сейчас такова:

Напомним, около часу ночи 20 сентября "покраснели" сразу несколько областей Украины. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.