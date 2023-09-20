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В Україні розповсюджується повітряна тривога: куди прямують ворожі безпілотники

20 вересня 2023 02:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні триває повітряна тривога: куди прямують безпілотники
Тривога шириться Україною. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною шириться повітряна тривога. Ворог не полишає наш державу у спокої. Атака безпілотників триває. Повітряна небезпека в країні була оголошена понад годину тому.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляли, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку.

Друга група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ.

Продовжується рух "Шахедів" у напрямку Києва. Просимо пройти в укриття усіх.

Карта тривог нині така:

Карта тривог 20 вересня

Нагадаємо, близько першої ночі 20 вересня "почервоніли" відразу кілька областей України. Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА.

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