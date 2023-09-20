В Україні триває повітряна тривога: куди прямують безпілотники

В Україні розповсюджується повітряна тривога: куди прямують ворожі безпілотники
Україною шириться повітряна тривога. Ворог не полишає наш державу у спокої. Атака безпілотників триває. Повітряна небезпека в країні була оголошена понад годину тому.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні зараз 20 вересня: мапа тривог
Моніторингові канали повідомляли, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку.
Друга група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ.
Продовжується рух "Шахедів" у напрямку Києва. Просимо пройти в укриття усіх.
Карта тривог нині така:
Нагадаємо, близько першої ночі 20 вересня "почервоніли" відразу кілька областей України. Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА.