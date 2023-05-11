Трем экс-депутатам запрещенной "Партии регионов" сообщили о подозрении в государственной измене

Сотрудник СБУ и символика запретной в Украине "Партии регионов". Фото: коллаж Новини. Live

Трем бывшим депутатам, действующим в пользу государства-террориста, сообщили о подозрении в государственной измене. Эти депутаты уехали в Россию, скрываясь от органов следствия.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Как экс-депутаты сотрудничали с РФ

Известно, что после полномасштабного вторжения России в Украину два экс-депутата начали действовать в интересах органов власти государства-агрессора. В частности, было налажено сотрудничество с представителями министерства обороны РФ.

Экс-нардепы сообщали им информацию о ситуации в Украине. Для этого использовали свои знакомства и связи, полученные в ходе политической и предпринимательской деятельности. Они помогали РФ причинять вред обороноспособности Украины и оккупировать ее территории.

По подробной информации эксз-нардепов российские войска произвели ракетный обстрел одного из украинских нефтеперерабатывающих предприятий. После удара подозреваемые отчитались кремлевским "кураторам" о повреждениях объектов.

Какое наказание ожидает предателей

Двум экс-нардепам инкриминировано государственное предательство, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Деятельность еще одного вражеского приспешника

Еще один подозреваемый 00 народный депутат Украины VII созыва. В 2014 году он выехал в Россию, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

В июле 2022 г. подозреваемый находился на временно оккупированной территории Херсонской области вместе с военнослужащими РФ. Он публично поддерживал и пропагандировал действия военного формирования "Одесская бригада", созданного для ведения вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, экс-депутат публично одобрял действия оккупантов и призвал не останавливаться и продолжать вооруженную агрессию с применением более жестких методов. По его словам, следующей целью должно было стать "освобождение" Николаева и Одессы. В своих обращениях он призвал защитников Юга Украины сложить оружие и не сопротивляться, в противном случае — угрожал уничтожением.

Вражескую пропаганду транслировали в средствах массовой информации и в интернете. Выкладывали видеохостинга YouTube и публиковали в российском издании "Комсомольская правда".

Экс-депутату инкриминировали государственную измену, пропаганду войны, оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч.1 ст. 436-2 УК Украины).

Депутаты Партии регионов, которым сообщили о подозрении. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в феврале этого года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность "Партии регионов".

Согласно решению суда, партия должна передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.