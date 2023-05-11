Трьом ексдепутатам забороненої "Партії регіонів" повідомили про підозру в державній зраді

Співробітник СБУ та символіка забороненої в Україні "Партії регіонів". Фото: колаж Новини. Live

Трьом колишнім депутатам, які діють на користь держави-терориста повідомили про підозру в державній зраді. Ці депутати виїхали до Росії, переховуючись від органів слідства.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як ексдепутати співпрацювали з РФ

Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну двоє ексдепутатів почали діяти в інтересах органів влади держави-агресора. Зокрема, налагодили співпрацю з представниками міністерства оборони РФ.

Екснардепи повідомляли їм інформацію про ситуацію в Україні. Для цього використовували свої знайомства та зв’язки, здобуті під час політичної та підприємницької діяльності. Вони допомагали РФ заподіювати шкоду обороноздатності України та окуповувати її території.

За детальною інформацією екснардепів російські війська здійснили ракетний обстріл одного з українських нафтопереробних підприємств. Після удару підозрювані прозвітували кремлівським "кураторам" про пошкодження об’єктів.

Яке покарання очікує зрадників

Двом екснардепам інкриміновано державну зраду, вчинену групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Діяльність ще одного ворожого поплічника

Ще один підозрюваний — народний депутат України VII скликання. У 2014 році він виїхав до Росії, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

У липні 2022 року підозрюваний перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області разом з військовослужбовцями РФ. Він публічно підтримував і пропагував дії військового формування "Одеська бригада", створеного для ведення збройного опору правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Окрім того, ексдепутат публічно схвалював дії окупантів і закликав не зупинятись та продовжувати збройну агресію із застосуванням більш жорстких методів. За його словами, наступною ціллю мало стати "визволення" Миколаєва та Одеси. У своїх зверненнях він закликав оборонців Півдня України скласти зброю та не чинити опору, в іншому випадку — погрожував знищенням.

Ворожу пропаганду транслювали у засобах масової інформації та інтернеті. Викладали відеохостингу YouTube та публікували у російському виданні "Комсомольська правда".

Ексдепутату інкриміновано державну зраду, пропаганду війни, виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч.1 ст. 436-2 КК України).

Депутати "Партії регіонів", яким повідомили про підозру. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у лютому цього року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії регіонів".

Згідно з рішенням суду, партія має передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.