"Это недопустимо": Лубинец рассказал о произволе в социальном центре на Черниговщине и нарушениях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец пожаловался на недопустимое поведение мэра города Батурин Черниговской области. Мол, он препятствовал проведению мониторинга в Центре предоставления социальных услуг Батуринского городского совета, тогда как там есть многочисленные грубые нарушения в работе.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Дмитрия Лубинца, 21 апреля представители Офиса и общественности посетили Отделение стационарного ухода для временного или постоянного проживания КУ "Центр предоставления социальных услуг" Батуринского городского совета.

Впрочем, когда комиссия начала работу, городской голова Батурина Леонид Душа начал оказывать давление на руководителя группы Национального превентивного механизма Татьяну Коренькову и препятствовал проведению мониторинга.

"Это недопустимо! Любое действие, направленное на препятствование проведению мониторингов Офисом Уполномоченного — противоправно и будет рассмотрено в соответствии с законом. Никто не должен пользоваться своим служебным положением, чтобы скрыть нарушения прав человека!" — заявил Лубинец.

Он отметил, что по статье 20 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и их должностных и должностных лиц в деятельность Уполномоченный запрещен.

Мэр Батурина будет отвечать перед законом

"С целью установления в действиях городского головы признаков уголовного правонарушения по результатам давления на группу НПМ Секретариатом Уполномоченного направлены соответствующие письма в правоохранительные органы. За каждое нарушение законодательства — нужно нести ответственность!" — заявил Дмитрий Лубинец.

Какие грубые нарушения зафиксировали во время проверки

Несмотря на то, что мэр Батурина пытался давить на комиссию, все же удалось зафиксировать грубые нарушения.

Речь идет о нарушении права на здравоохранение и медицинскую помощь. Оказалось, что в заведении хранили лекарственные средства, просроченные. Кроме того, персонал Отделения проводит инъекции подопечным при отсутствии лицензии на хозяйственную деятельность по медицинской практике.

Также выявили случаи нарушения прав лиц с инвалидностью. Им не оказывают необходимую медицинскую помощь, в частности тем, кто болеет диабетом. Помещения также не отвечают потребностям лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения.

Также защитные сооружения гражданской защиты не соответствовали нормам требований по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты, утвержденных приказом МВД Украины №579 от 09.07.2018, что является нарушением Права на жизнь для лиц, находившихся в данном центре. В помещениях, обнаруженных многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности, также отсутствуют средства пожаротушения в достаточном количестве.

Зафиксировали и нарушение требований санитарного законодательства, безопасность и показатели качества пищевых продуктов. Еду хранили с грубыми нарушениями, а контроль за качеством продуктов отсутствовал.

"Добавлю, что заведение ни разу Офисом Омбудсмана не проверялось! В дальнейшем ситуация будет находиться на контроле Офиса, для обеспечения прав подопечных заведения!" — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, Офис омбудсмена проверил условия проживания внутри перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.

Также офис омбудсмена проверил места жительства переселенцев в Днепропетровской области. Часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии и стоит очень дорого.