"Це неприпустимо": Лубінець розповів про свавілля у соціальному центрі на Чернігівщині та порушення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець поскаржився на неприпустиму поведінку мера міста Батурин, що на Чернігівщині. Мовляв, він перешкоджав проведенню моніторингу у Центрі надання соціальних послуг Батуринської міської ради, тоді як там є численні грубі порушення в роботі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Дмитра Лубінця, 21 квітня представники Офісу і громадськості відвідали Відділення стаціонарного догляду для тимчасового або постійного проживання КУ "Центр надання соціальних послуг" Батуринської міської ради.

Втім, коли комісія розпочала роботу, міський голова Батурина Леонід Душа почав тиснути на керівника групи Національного превентивного механізму Тетяну Коренькову та перешкоджав проведенню моніторингу.

"Це є неприпустимим! Будь-яка дія, спрямована на перешкоджанню проведення моніторингів Офісом Уповноваженого, є протиправною і буде розглянута відповідно до закону. Ніхто не має користуватися своїм службовим становищем, щоби приховати порушення прав людини!" — заявив Лубінець.

Він зазначив, що за статтею 20 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого є забороненим.

Мер Батурина буде відповідати перед законом

"З метою встановлення в діях міського голови ознак кримінального правопорушення за наслідками тиску на групу НПМ Секретаріатом Уповноваженого направлено відповідні листи до правоохоронних органів. За кожне порушення законодавства потрібно нести відповідальність!" — заявив Дмитро Лубінець.

Які грубі порушення зафіксували під час перевірки

Попри те, що мер Батурина намагався тиснути на комісію, все ж вдалося зафіксувати грубі порушення.

Йдеться про порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу. Виявилось, що у закладі зберігали лікарські засоби, які є протерміновані. Окрім того, персонал Відділення проводить ін'єкції підопічним за відсутності ліцензії провадження господарської діяльності з медичної практики.

Також виявили випадки порушення прав осіб з інвалідністю. Їм не надають необхідну медичну допомогу, зокрема тим, хто хворіє на діабет. Приміщення також не відповідають потребам осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Також захисні споруди цивільного захисту не відповідали нормам Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України №579 від 09.07.2018, що є порушенням Права на життя для осіб, які перебували у цьому центрі. У приміщеннях виявлені численні порушення правил протипожежної безпеки, також відсутні засоби пожежогасіння в достатній кількості.

Зафіксували й порушення вимог санітарного законодавства, безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Їжу зберігали з грубими порушеннями, а контроль за якістю продуктів був відсутній.

"Додам, що заклад жодного разу Офісом Омбудсмана не перевірявся! Надалі ситуація перебуватиме на контролі Офісу задля забезпечення прав підопічних закладу!" — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок і пліснява.

Також Офіс омбудсмена перевірив місця проживання переселенців у Дніпропетровській області. Частина об’єктів перебуває у незадовільному стані і коштує дуже дорого.