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"Это путь к ЕС и НАТО": Ермак прокомментировал старт переговоров по гарантиям безопасности

4 августа 2023 11:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Это путь к ЕС и НАТО": Ермак прокомментировал старт переговоров по гарантиям безопасности
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В пятницу, 4 августа, Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Это один из шагов на пути Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Андрея Ермака, двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Символично, что именно США — наш крупнейший стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров", — отметил руководитель ОП.

Как отметил Ермак, гарантии безопасности от западных партнеров усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в ЕС и НАТО.

"Это является конечной целью и надежной гарантией безопасности", — подытожил он.

Напомним, стало известно, что США введут новые санкции против Ирана.

Также мы писали, что в США планируется поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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