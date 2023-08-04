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"Це шлях до ЄС та НАТО": Єрмак прокоментував старт переговорів щодо гарантій безпеки

4 серпня 2023 11:51
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Валерія Пержун
редактор
"Це шлях до ЄС та НАТО": Єрмак прокоментував старт переговорів щодо гарантій безпеки
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У п'ятницю, 4 серпня, Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Це один із кроків на шляху України до ЄС та НАТО.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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За словами Андрія Єрмака, двостороння угода про надання безпекових гарантій передбачена Спільною декларацією про підтримку України, яка була погоджена на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Символічно, що саме США — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", — зазначив керівник ОП.

Як зазначив Єрмак, безпекові гарантії від західних партнерів посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в ЄС та НАТО.

"Це є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки", — підсумував він.

Нагадаємо стало відомо, що США введуть нові санкції проти Ірану.

Також ми писали, що у США планують підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

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