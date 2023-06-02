Как правильно благодарить – известный украинский педагог объяснил важную вещь

Украинский педагог Александр Авраменко в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский педагог, лингвист и ведущий Александр Авраменко рассказал, как нужно правильно благодарить человека. По словам учителя украинского языка, в социальных сетях он очень часто видит слова "велике дякую".

Соответствующее видео с объяснением Александра Авраменко разместили на канале "Завтрак с 1+1 " в YouTube.

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Украинский учитель высказался о популярном выражении, которое он достаточно часто видит в социальных сетях. Речь идет о выражении "велике дякую", которое неправильно с точки зрения грамматики, ведь прилагательные с глаголами не сочетаются.

"Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Спасибо – это глагол: слово, означающее действие. Например, ходить, спать, благодарить. С глаголами прилагательные не сочетаются! Вы же не скажете: быстрое ходить, крепкое спать или большое благодарить", – утверждает учитель украинского языка Александр Авраменко.

Украинский учитель Александр Авраменко объяснил правильность языка. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский педагог и лингвист пояснил, что прилагательные, по правилам отвечающие на вопрос "какой?", сочетаются с существительными, отвечающими на вопрос "что?". Так, например, правильно говорить быстрая походка, большая благодарность и крепкий сон.

"Итак, не большое спасибо, а очень спасибо, искренне благодарю или очень благодарен", – также добавил известный украинский педагог Александр Авраменко, комментируя вопрос о выражении "велике дякую".

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