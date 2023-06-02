Як правильно дякувати – відомий український педагог пояснив важливу річ

Український педагог Олександр Авраменко під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український педагог, лінгвіст та ведучий Олександр Авраменко розповів, як потрібно правильно дякувати людині. За словами вчителя української мови, в соціальних мережах він дуже часто бачить слова "велике дякую".

Відповідне відео з поясненням Олександра Авраменко розмістили на каналі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Український вчитель висловився про популярний вираз, який він досить часто бачить в соціальних мережах. Мова йде про вираз "велике дякую", який є неправильним з точки зору граматики, адже прикметники з дієсловами не поєднуються.

"Цей вислів помилковий з погляду граматики. Дякувати – це дієслово: слово, що означає дію. Наприклад, ходити, спати, дякувати. З дієсловами прикметники не поєднуються! Ви ж не скажете: швидке ходити, міцне спати або велике дякувати", – стверджує вчитель української мови Олександр Авраменко.

Український вчитель Олександр Авраменко під час пояснення правильності мови. Фото: скріншот з YouTube

Також український педагог та лінгвіст пояснив, що прикметники, які за правилами відповідають на питання "який?", поєднуються з іменниками, що відповідають на питання "що?". Так, наприклад, правильно казати швидка хода, велика вдячність та міцний сон.

"Отже, не велике дякую, а дуже дякую, щиро дякую або вельми вдячний", – також додав відомий український педагог Олександр Авраменко, коментуючи питання про вираз "велике дякує".

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