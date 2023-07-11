Какие документы должен носить с собой каждый военнообязанный — в ТЦК объяснили

Военнообязанного украинца остановили для проверки документов и вручения повестки. Фото: vn.20minut.ua

В Украине более 500 дней длится военное положение и общая мобилизация, налагающие на украинцев определенные обязательства. В частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда носить с собой определенный перечень документов.

Об этом рассказал руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

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По словам председателя ЛОТЦК и СП, во время действия военного положения носить с собой идентифицирующие личность документы имеют все украинцы, независимо от возраста и пола.

Такими документами могут быть:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

студенческий билет;

водительские права;

есть документ, сформированный в приложении "Дія".

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Согласно украинскому законодательству военно-учетные документы это:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

Вместе с тем Тищенко отметил, что показывать документы должны не только мужчины призывного возраста, но и представители ТЦК, вручающие повестки. Также проверять документы могут у военнослужащих.

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: google.com

Какие документы нужно брать в ТЦК и СП

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал "24 каналу", что после получения повестки мужчина призывного возраста должен в указанный день явиться в ТЦК и СП.

С собой военнообязанный должен иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя;

информацию об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться в дежурный. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

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