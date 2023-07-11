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Эти документы должен носить с собой каждый мужчина во время военного положения

11 июля 2023 19:44
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие документы должен носить с собой каждый военнообязанный — в ТЦК объяснили
Военнообязанного украинца остановили для проверки документов и вручения повестки. Фото: vn.20minut.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине более 500 дней длится военное положение и общая мобилизация, налагающие на украинцев определенные обязательства. В частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда носить с собой определенный перечень документов.

Об этом рассказал руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

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Какие документы необходимо иметь с собой военнообязанным

По словам председателя ЛОТЦК и СП, во время действия военного положения носить с собой идентифицирующие личность документы имеют все украинцы, независимо от возраста и пола.

Такими документами могут быть:

  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт;
  • студенческий билет;
  • водительские права;
  • есть документ, сформированный в приложении "Дія".

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Согласно украинскому законодательству военно-учетные документы это:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

Вместе с тем Тищенко отметил, что показывать документы должны не только мужчины призывного возраста, но и представители ТЦК, вручающие повестки. Также проверять документы могут у военнослужащих.

 

Какие документы необходимо иметь с собой военнообязанным
Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: google.com

Какие документы нужно брать в ТЦК и СП

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал "24 каналу", что после получения повестки мужчина призывного возраста должен в указанный день явиться в ТЦК и СП.

С собой военнообязанный должен иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • удостоверение водителя;
  • информацию об образовании;
  • документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться в дежурный. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

 

Ранее мы сообщали, какие документы могут потребовать украинцы у работников ТЦК.

Напомним, мы писали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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