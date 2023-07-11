Какие документы должен носить с собой каждый военнообязанный — в ТЦК объяснили

Эти документы должен носить с собой каждый мужчина во время военного положения
В Украине более 500 дней длится военное положение и общая мобилизация, налагающие на украинцев определенные обязательства. В частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда носить с собой определенный перечень документов.
Об этом рассказал руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.
Какие документы необходимо иметь с собой военнообязанным
По словам председателя ЛОТЦК и СП, во время действия военного положения носить с собой идентифицирующие личность документы имеют все украинцы, независимо от возраста и пола.
Такими документами могут быть:
- паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт;
- студенческий билет;
- водительские права;
- есть документ, сформированный в приложении "Дія".
Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.
Согласно украинскому законодательству военно-учетные документы это:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.
Вместе с тем Тищенко отметил, что показывать документы должны не только мужчины призывного возраста, но и представители ТЦК, вручающие повестки. Также проверять документы могут у военнослужащих.
Какие документы нужно брать в ТЦК и СП
Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал "24 каналу", что после получения повестки мужчина призывного возраста должен в указанный день явиться в ТЦК и СП.
С собой военнообязанный должен иметь следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя;
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.
С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться в дежурный. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.
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