Які документи має носити з собою кожен військовозобов'язаний — у ТЦК пояснили

Військовозобов'язаного українця зупинили для перевірки документів та вручення повістки. Фото: vn.20minut.ua

В Україні понад 500 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація, що накладає на українців певні зобов'язання. Зокрема військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають завжди носити з собою певний перелік документів.

Про це розповів керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю виданню Leopolis.news.

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Які документи необхідно мати з собою військовозобов'язаним

За словами голови ЛОТЦК та СП, під час дії воєнного стану носити з собою документи, які ідентифікують особу, мають всі українці, незалежно від віку і статі.

Такими документами можуть бути:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

студентський квиток;

водійські права;

єДокумент, сформований у застосунку "Дія".

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Згідно з українським законодавством військово-облікові документи це:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Разом з тим Тіщенко зазначив, що показувати документи мають не тільки чоловіки призовного віку, а й представники ТЦК, які вручають повістки. Також перевіряти документи можуть у військовослужбовців.

Співробітник ТЦК перевіряє документи. Фото: google.com

Які документи потрібно брати до ТЦК та СП

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів "24 каналу", що після отримання повістки чоловік призовного віку має у зазначений день з'явитись у ТЦК та СП.

З собою військовозобов'язаний повинен мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія;

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.

З набором цих документів потрібно з'явитися до районного центру комплектування та звернутися до чергового. Той залежно від звання відправить до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

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