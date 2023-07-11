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Ці документи повинен носити з собою кожен чоловік під час воєнного стану

11 липня 2023 19:44
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які документи має носити з собою кожен військовозобов'язаний — у ТЦК пояснили
Військовозобов'язаного українця зупинили для перевірки документів та вручення повістки. Фото: vn.20minut.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні понад 500 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація, що накладає на українців певні зобов'язання. Зокрема військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають завжди носити з собою певний перелік документів. 

Про це розповів керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю виданню Leopolis.news.

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Які документи необхідно мати з собою військовозобов'язаним

За словами голови ЛОТЦК та СП, під час дії воєнного стану носити з собою документи, які ідентифікують особу, мають всі українці, незалежно від віку і статі. 

Такими документами можуть бути:

  • паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт;
  • студентський квиток;
  • водійські права;
  • єДокумент, сформований у застосунку "Дія".

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Згідно з українським законодавством військово-облікові документи це: 

  • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
  • для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Разом з тим Тіщенко зазначив, що показувати документи мають не тільки чоловіки призовного віку, а й представники ТЦК, які вручають повістки. Також перевіряти документи можуть у військовослужбовців.

 

Які документи необхідно мати з собою військовозобов'язаним
Співробітник ТЦК перевіряє документи. Фото: google.com

Які документи потрібно брати до ТЦК та СП

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів "24 каналу", що після отримання повістки чоловік призовного віку має у зазначений день з'явитись у ТЦК та СП.

З собою військовозобов'язаний повинен мати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ;
  • медичні документи;
  • посвідчення водія;
  • інформацію про освіту;
  • документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.

З набором цих документів потрібно з'явитися до районного центру комплектування та звернутися до чергового. Той залежно від звання відправить до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

 

Раніше ми повідомляли, які документи можуть вимагати українці у працівників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023 року.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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