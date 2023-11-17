Цены подскочат втрое — в Украине резко подорожает популярный овощ

В Украине подскочат цены на лук. Фото: Общественное Ровно

В Украине существенно подорожает лук. Весной 2024 года ее стоимость может возрасти втрое — с текущих около 13 грн/кг в среднем до 40 грн/кг.

Соответствующий прогноз озвучил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко, передает ЛІГА.net.

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По словам эксперта, даже при существенном удорожании, до показателей весны-лета 2023 года до 60-70 грн за килограмм цены не дотянут.

"Я думаю, что в следующем году весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была", — говорится в сообщении.

Почему лук резко подорожает

Килограмм лука на январь 2023 года стоил в среднем 34,89 грн. А уже в июне – 63,47 грн.

Эксперт объясняет, что резкий скачок цен был спровоцирован ситуацией с импортом.

"Весной была импортная продукция, а тогда импортные поставщики тоже имели проблемы с производством. Поэтому это сказалось и на нас" , — добавил эксперт.

Напомним, в Украине до конца года снова подскочат цены на продукты. В частности, подорожают яйца и хлеб.