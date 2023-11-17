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Ціни підскочать втричі — в Україні різко здорожчає популярний овоч

17 листопада 2023 05:10
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Ціни підскочать втричі — в Україні різко здорожчає популярний овоч
В Україні підскочать ціни на цибулю. Фото: Суспільне Рівне
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В Україні суттєво здорожчає цибуля. Навесні 2024 року її вартість може зрости втричі — з поточних близько 13 грн/кг у середньому до 40 грн/кг.

Відповідний прогноз озвучив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає ЛІГА.net.

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Скільки коштуватиме цибуля навесні

За словами експерта, навіть за умови суттєвого здорожчання, до показників весни-літа 2023 року до 60-70 грн за кілограм ціни не дотягнуть.

"Я думаю, що наступного року, навесні, ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була", — йдеться у повідомленні.

Чому цибуля різко здорожчає

Кілограм цибулі станом на січень 2023 року коштував в середньому 34,89 грн. А вже у червні – 63,47 грн.

Експерт пояснює, що різкий стрибок цін був спровокований ситуацією з імпортом. 

"Навесні була імпортна продукція, а тоді імпортні постачальники теж мали проблеми з виробництвом. Тому це позначилося й на нас", — додав експерт.

Нагадаємо, в Україні до кінця року знову підскочать ціни на продукти. Зокрема, здорожчають яйця та хліб.

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