Цинизм зашкаливает: в оккупированном Мариуполе РФ начала выдавать кредиты на жилье

Разрушенный Мариуполь. Фото: Stringer/AA/picture alliance

В Мариуполе, который находится под оккупацией, был выдан первый ипотечный кредит. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В сообщении говорится, что человек приобрел однокомнатное жилье площадью 52 кв. м. под 2% годовых на срок 5 лет. Стоимость квартиры составила 5 млн рублей с ежемесячным платежом не менее 70 тыс. рублей. Скорее всего, ипотеку оформил не местный житель, так как у большинства мариупольцев нет такого уровня дохода.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в ходе блокады города половина многоэтажных зданий была разрушена, что составляет 934 объекта, лишив более 52 тыс. квартир своих жителей. Вместо восстановления жилья для местных жителей, новые квартиры продаются, возможно, приезжим из России.

"Это не достижение, это позор. Построен мало и то выдают за деньги, а мариупольцы остаются без жилья", — сказал он.

Сообщение Мариупольского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, что оккупанты в Мариуполе в панике. Только за последние две недели от внезапной остановки сердца там скончались 11 военных. Российские военные опасаются, что тех могли отравить.