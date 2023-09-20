Цинізм зашкалює: в окупованому Маріуполі РФ почала видавати кредити на житло

Зруйнований Маріуполь. Фото: Stringer/AA/picture alliance

У Маріуполі, який перебуває під окупацією, було видано перший іпотечний кредит. Повідомлення про це з'явилося на сайті уряду РФ.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

РФ видала кредит на житло в окупованому Маріуполі: що відомо

У повідомленні йдеться, що людина придбала однокімнатне житло площею 52 кв. м. під 2% річних терміном на 5 років. Вартість квартири склала 5 млн рублів з щомісячним платежем не менше 70 тис. рублів. Швидше за все, іпотеку оформив не місцевий житель, оскільки більшість маріупольців не мають такого рівня доходу.

Своєю чергою, мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під час блокади міста половину багатоповерхових будівель було зруйновано, що становить 934 об'єкти, позбавивши понад 52 тис. квартир своїх мешканців. Замість відновлення житла для місцевих жителів нові квартири продаються, можливо, приїжджим з Росії.

"Це не досягнення, це ганьба. Побудовано мало й те видають за гроші, а маріупольці залишаються без житла", — сказав він.

Повідомлення Маріупольської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупанти у Маріуполі в паніці. Тільки за останні два тижні від раптової зупинки серця там померло 11 військових. Російські військові побоюються, що їх могли отруїти.