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Этим вечером украинцы смогут увидеть редко явление сияния да Винчи

21 мая 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Этим вечером украинцы смогут увидеть редко явление сияния да Винчи
Сияние Луны на небе. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 21 мая украинцы могут стать свидетелями уникального явления — сияния да Винчи в небе. Этот редкий феномен впервые был исследован и описан великим Леонардо да Винчи в XVI веке, который дал ему свое имя.

Об этом пишет The Guardian.

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Этот световой феномен, известный как лунное сияние да Винчи, возникает, когда всего 5% видимой части Луны освещаются солнечными лучами. По мере наступления ночи, невидимая часть Луны начинает слегка светиться благодаря отражению солнечного света от Земли, феномену, известному как земное сияние.

Момент, когда можно увидеть сияние да Винчи, наступит 21 мая, примерно в 23:00 по киевскому времени. Однако возможность наблюдать Луну, освещенную земным сиянием, продлится еще несколько ночей после указанной даты. Хорошо отметить, что для наблюдения этого феномена не потребуется использование какого-либо специального оборудования.

Сияние да Винчи
Какой вид имеет сияние да Винчи. Фото: Freepik

Напомним, что 5 мая люди смогли увидеть редкое затемнение, лунное полутеневое. Следующее такое затмение на Земле можно будет увидеть в 2042 году.

Традиционно для этого явления, его увидели в любой точке земного шара, но в некоторых регионах во время затемнения Луна восходило или садилось, так что жители этих частей планеты видели ее не полностью.

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