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Цього вечора українці зможуть побачити рідке явище сяйва да Вінчі

21 травня 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Цього вечора українці зможуть побачити рідке явище сяйва да Вінчі
Сяйво Місяця на небі. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 21 травня, українці можуть стати свідками унікального явища — сяйва да Вінчі в небі. Цей рідкісний феномен вперше був досліджений та описаний великим Леонардо да Вінчі у XVI столітті, який дав йому своє ім'я.

Про це пише The Guardian.

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Цей світловий феномен, відомий як місячне сяйво да Вінчі, виникає, коли всього 5% видимої частини Місяця висвітлюються сонячними променями. У міру настання ночі невидима частина Місяця починає злегка світитися завдяки відображенню сонячного світла від Землі, феномену, відомому як земне сяйво.

Момент, коли можна побачити сяйво да Вінчі, настане 21 травня приблизно о 23:00 за київським часом. Однак можливість спостерігати Місяць, освітлений земним сяйвом, триватиме ще кілька ночей після вказаної дати. Добре відзначити, що з спостереження цього феномена не потрібно використання будь-якого спеціального устаткування.

Сияние да Винчи
Як виглядає сяйво да Вінчі. Фото: Freepik

Нагадаємо, що 5 травня люди змогли побачити рідкісне затемнення, місячне напівтіньове. Наступне таке затемнення на Землі можна буде побачити 2042 року.

Традиційно для цього явища його побачили в будь-якій точці земної кулі, але в деяких регіонах під час затемнення Місяць сходив або сідав, так що жителі цих частин планети бачили її не повністю.

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