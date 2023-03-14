ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"
Военный комиссар Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что в будущем украинцы смогут получать повестки через приложение "Дія" и вызовы в ТЦК будут производиться в электронном виде. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
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В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что повесток у "Дії" не будет.
"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", — заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
Напомним, с начала мобилизации в Украине после полномасштабного вторжения россии принимаются новые правила по призыву на военную службу. Некоторые категории граждан не подлежат мобилизации, в том числе учащиеся и студенты учреждений профессионального образования, мужчины старше 60 лет и другие.
Также мы писали, что на сегодняшний день законодательством Украины не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. В стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому получить ее можно в любом месте.
Добавим, в одной из областей Украины военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально получили полномочия осуществлять проверку документов у лиц на улице. Речь идет о Черновицкой области.