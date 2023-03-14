ЦПД спростував інформацію про отримання повісток через додаток "Дія"
Військовий комісар Харківського ТЦК Володимир Арап заявив, що в майбутньому українці зможуть отримувати повістки через додаток "Дія" та виклики в ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
-
У Силах оборони розповіли про невдачі окупантів на Донецькому напрямку
-
Укроборонпром разом із однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди
-
Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця
-
Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям
-
Власники "ПСЖ" ведуть переговори щодо придбання ще одного футбольного клубу
-
Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули
-
У Грузії прокремлівські радикали зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту
-
На Вінниччині засуджено пару, яка причетна до вбивства півторамісячної дитини
-
Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією
-
Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації
Деталі
У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що повісток у "Дії" не буде.
"Є встановлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", — заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Нагадаємо, з початку мобілізації в Україні після повномасштабного вторгнення рф ухвалюються нові правила щодо призову на військову службу. Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, серед них учні та студенти закладів професійної освіти, чоловіки старше 60 років та інші.
Також ми писали, що на сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.
Додамо, в одній з областей України військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) офіційно отримали повноваження здійснювати перевірку документів в осіб на вулиці. Йдеться про Чернівецьку область.