ЦПД спростував інформацію про отримання повісток через додаток "Дія"

Додаток "Дія"

Військовий комісар Харківського ТЦК Володимир Арап заявив, що в майбутньому українці зможуть отримувати повістки через додаток "Дія" та виклики в ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що повісток у "Дії" не буде.

"Є встановлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", — заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Нагадаємо, з початку мобілізації в Україні після повномасштабного вторгнення рф ухвалюються нові правила щодо призову на військову службу. Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, серед них учні та студенти закладів професійної освіти, чоловіки старше 60 років та інші.

Також ми писали, що на сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.

Додамо, в одній з областей України військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) офіційно отримали повноваження здійснювати перевірку документів в осіб на вулиці. Йдеться про Чернівецьку область.