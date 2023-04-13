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ЦПД опроверг информацию РФ о том, что издание El Jueves представило антиукраинскую обложку

13 апреля 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЦПД опроверг информацию РФ о том, что издание El Jueves представило антиукраинскую обложку
Фейковая обложка испанского сатирического издания El Jueves. Фото: росЗМи
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские Telegram-каналы начали тиражировать обложку испанского сатирического издания El Jueves, на которой якобы под заголовком номера "Их последняя Пасха" изображены Президент Украины Владимир Зеленский и бойцы ВСУ. Как оказалось, оккупанты в который раз распространяют фейк.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

В ЦПД рассказали, что издание El Jueves не презентовало такую обложку. В этом можно убедиться, перейдя на официальный сайт журнала.

"Более того, последним опубликованным тиражом издания является тираж с №2.386, хотя на поддельной обложке указано №2.388, что является еще одним прямым доказательством ее фейковости", — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что подобные российские фейки направлены исключительно на дискредитацию Украины и Зеленского перед мировым сообществом.

ЦПИ
ЦПД развеял российский фейк о том, что испанское издание создало антиукраинскую обложку. Фото: ЦПД

Напомним, сетью распространяется дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине. Помимо дезинформации есть манипуляции от Европейских блогеров.

Также мы писали, что Россия не устает придумывать новые фейки для того, чтобы оправдать войну в Украине. Так, недавно российские СМИ начали распространять заявления предстоятеля РПЦ Кирилла о "священной войне".

Добавим, росСМИ придумывают фейковые обложки газет ЕС. На одной из них изображен Иисус, поддерживающий президента РФ Владимира Путина.

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