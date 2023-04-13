ЦПД спростував інформацію РФ про те, що видання El Jueves презентувало антиукраїнську обкладинку

Фейкова обкладинка іспанського сатиричного видання El Jueves. Фото: росЗМі

Російські Telegram-канали почали тиражувати обкладинку іспанського сатиричного видання El Jueves, на якій нібито під заголовком номера "Їх останній Великдень" зображено Президента України Володимир Зеленський та бійці ЗСУ. Як виявилось, окупанти вкотре поширюють фейк.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У ЦПД розповіли, що видання El Jueves не презентувало таку обкладинку. У цьому можна переконатися, перейшовши на офіційний сайт журналу.

"Більше того, останнім надрукованим накладом видання є тираж із №2.386, хоча на підробленій обкладинці вказано №2.388, що є ще одним прямим доказом її фейковості", — йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації наголосив, що подібні російські фейки направлені виключно на дискредитацію України та Зеленського перед світовою спільнотою.

ЦПД розвіяв російський фейк про те, що іспанське видання створило антиукраїнську обкладинку. Фото: ЦПД

Нагадаємо, мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.

Також ми писали, що Росія не втомлюється вигадувати нові фейки для того, аби виправдати війну в Україні. Так, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати заяви предстоятеля РПЦ Кирила про "священну війну".

Додамо, росЗМІ придумують фейкові обкладинки газет ЄС. На одній з них зображено Ісуса, який підтримує президента РФ Володимира Путіна.