Ребенок использует воду для питья

Временно оккупированный Бердянск столкнулся с проблемой водоснабжения: горожанам подают техническую воду из реки Берда, поскольку почти не осталось воды из Днепра. Ситуация напоминает ту, что была в 1980-х годах, когда питьевая вода подавалась только через колонки, а техническая — через водопроводные сети.

Об этом сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По его словам, жители получают питьевую воду из четырех колонок, которые расположены в городе. В этих колонках подается вода из скважин села Азовское. В январе Каховское водохранилище обмелело, что привело к невозможности наполнения водопровода. Виной тому стало то, что оккупанты управляли водохранилищем и спустили воду.

Вода из реки Берда, которая подается в краны жителям, не является питьевой и используется исключительно для технических нужд. Вопрос качества воды становится проблемой из-за отсутствия коагулянтов, которые ранее использовались для смягчения воды. В результате бытовые приборы выходят из строя из-за низкого качества воды.

Горожане вынуждены покупать воду у производителей, которые работают с оккупационными властями. Они очищают воду и делают ее качество немного лучше, чем в водопроводных сетях. Однако эта вода все еще хуже, чем питьевая вода, которую можно было заказать по телефону ранее.

Напомним, что Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Также мы писали, что в Бердянске оккупанты продолжают давить на местных жителей. Они заставляют родителей отдавать своих детей в российские школы.