У Бердянську майже зникла вода з Дніпра: яку воду використовують люди

Дитина використовує воду для пиття

Тимчасово окупований Бердянськ зіткнувся з проблемою водопостачання: містянам подають технічну воду з річки Берда, бо майже не лишилося води з Дніпра. Ситуація нагадує ту, що була у 1980-х роках, коли питна вода подавалась лише через колонки, а технічна через водопровідні мережі.

Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За його словами, мешканці отримують питну воду із чотирьох колонок, які розташовані у місті. У цих колонках подається вода зі свердловин села Азовське. У січні Каховське водосховище обміліло, що призвело до неможливості заповнення водопроводу. Виною тому стало те, що окупанти керували водосховищем та спустили воду.

Вода з річки Берда, яка подається до кранів жителям, не є питною та використовується виключно для технічних потреб. Питання якості води стає проблемою через відсутність коагулянтів, які раніше використовувалися для пом'якшення води. В результаті побутові прилади виходять з ладу через низьку якість води.

Містяни змушені купувати воду у виробників, які працюють з окупаційною владою. Вони очищають воду і роблять її якість трохи кращою, ніж у водопровідних мережах. Однак ця вода ще гірша, ніж питна вода, яку можна було замовити телефоном раніше.

Нагадаємо, що Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку. Йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Також ми писали, що у Бердянську окупанти продовжують тиснути на місцевих жителів. Вони змушують батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл.