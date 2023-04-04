В марте жертвами агрессии РФ стали 765 украинцев, — ООН.

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С 1 по 31 марта этого года жертвами войны в Украине стали 765 гражданских людей. Больше всего жертв произошло из-за использования взрывного оружия с широкой зоной поражения, мин и взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в РФ ООН зафиксировала гибель 8451 и ранение 14 156 человек среди гражданского населения Украины.

Сообщается, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку данные из зоны боевых действий поступают с опозданием.

Напомним, в Гааге стартовал суд над экспрезидентом Косово Хашимом Тачи. Его вместе с тремя другими лицами обвиняют в убийстве около 100 человек и других военных преступлениях. Тачи заявил, что не признает себя виновным по 10 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.