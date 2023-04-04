У березні жертвами агресії рф стали 765 українців, — ООН

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З 1 до 31 березня цього року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних людей. Найбільше жертв сталося через використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Повідомляється, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки дані із зони бойових дій надходять із запізненням.

Нагадаємо, у Гаазі стартував суд над експрезидентом Косово Хашимом Тачі. Його разом із трьома іншими особами звинувачують у вбивстві майже 100 людей та інших воєнних злочинах. Тачі заявив, що не визнає себе винним за 10 пунктами звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.