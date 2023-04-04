Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У березні жертвами агресії рф стали 765 українців, — ООН arrow

У березні жертвами агресії рф стали 765 українців, — ООН

4 квітня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото ілюстративне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З 1 до 31 березня цього року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних людей. Найбільше жертв сталося через використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. 

Читайте також:

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Повідомляється, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки дані із зони бойових дій надходять із  запізненням.

Нагадаємо, у Гаазі стартував суд над експрезидентом Косово Хашимом Тачі. Його  разом із трьома іншими особами звинувачують у вбивстві майже 100 людей та інших воєнних злочинах. Тачі заявив, що не визнає себе винним за 10 пунктами звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB