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В Болгарии отменили запрет на импорт зерна из Украины

14 сентября 2023 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Болгарии отменили запрет на импорт зерна из Украины
Парламент в Болгарии. Фото: БТА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Болгарии был отменен запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября. Однако это решение не имеет значения, ведь запрет падает на уровне Европейского Союза.

Об этом сообщает BNT News.

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"Это решение на практике не будет иметь никаких последствий для того, что произойдет завтра, просто запрет все равно упадет, но будет другой политический ущерб", — объяснила член Народного собрания Болгарии Десислава Танева.

Ужесточение контроля

По словам министра сельского хозяйства Кирилла Ватева, будет усилен контроль над импортом украинской продукции, ведь она не отвечает требованиям Евросоюза.

Сначала министр не хотел разрешать импорт украинского зерна, однако изменил свое решение, ознакомившись с прогнозами.

Позитивное решение для Украины

"Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнующе, потому что болгарских производителей можно поддержать. Мы усиливаем контроль всех украинских товаров, и радиоактивность и тяжелые металлы будут жестко контролироваться", — подчеркнул он.

По информации болгарского издания "Новости 24/7", за такое решение проголосовали 124 депутата, 69 голосовали против. За день до голосования проект решения утвердил Комитет по экономической политике и инновациям.

Реакция Украины

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отреагировал на такое решение Болгарии.

"Благодарим Болгарию за искреннюю поддержку. Подтверждаем конструктивную и ответственную позицию по всем вопросам сотрудничества", — отметил политик.

Скриншот сообщения

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.

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