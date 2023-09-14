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У Болгарії скасували заборону на імпорт зерна з України

14 вересня 2023 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Болгарії скасували заборону на імпорт зерна з України
Парламент Болгарії. Фото: БТА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Болгарії скасували заборону на імпорт українського зерна з 15 вересня. Проте наразі це рішення не має значення, адже заборона падає на рівні Європейського Союзу. 

Про це повідомляє BNT News.

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"Це рішення на практиці не матиме абсолютно ніяких наслідків для того, що станеться завтра, просто заборона все одно впаде, але буде інша політична шкода", — пояснила член Народних зборів Болгарії Десислава Танева.

Посилення контролю

За словами міністра сільського господарства Кирила Ватєва, буде посилено контроль над імпортом української продукції, адже вона не відповідає вимогам Євросоюзу.

Спершу міністр не хотів дозволяти імпорт українського зерна, проте змінив своє рішення, ознайомившись з прогнозами.

Позитивне рішення для України

"Згідно з макропоказниками, відмовитися від цієї заборони не так хвилююче, тому що болгарських виробників можна підтримати. Ми посилюємо контроль усіх українських товарів, і радіоактивність і важкі метали будуть жорстко контролюватися", — наголосив він.

За інформацією болгарського видання "Новини 24/7", за таке рішення проголосували 124 депутати, 69 голосували проти. За день до голосування проєкт рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій.

Реакція України

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський відреагував на таке рішення Болгарії.

"Дякуємо Болгарії за щиру підтримку. Підтверджуємо конструктивну та відповідальну позицію щодо всіх питань співпраці", — зауважив політик. 

Скриншот допису

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

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