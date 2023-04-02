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В Бородянке к годовщине освобождения открыли четырехметровую скульптуру: фоторепортаж

2 апреля 2023 15:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Бородянке к годовщине освобождения открыли четырехметровую скульптуру
В Бородянке открыли скульптуру "Девочка под солнцем"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Бородянке Киевской области к годовщине освобождения от российских оккупантов открыли четырехметровую скульптуру "Девочка под солнцем". Ее создал украинский скульптор Евгений Примаченко в рамках общенациональной кампании "Соревнуемся за новую жизнь" при поддержке USAID. 

На відкритті, зокрема, були заступник голови Офісу Президента України Олексій Кулеба, голова селищної ради Бородянки Георгій Єрко та  скульптор Євген Примаченко.

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Какая была Бородянка до 24 февраля 2022 года?

В марте прошлого года из-за постоянных бомбардировок российских войск Бородянка фактически вся была уничтожена. Разрушена большая часть жилых домов, повреждена инфраструктура. Сейчас понемногу восстанавливается после оккупации.

До 24 февраля 2022 года в Бородянке проживало 13 тысяч человек.

26 февраля 2022 года частные дома были обстреляны, тогда погибли три человека. Уже 28 февраля 2022 года сгорели два супермаркета, по городку двигалась вражеская техника, а 1 марта российский самолет сбросил бомбу на жилой дом. Пациенты психоневрологического интерната в Бородянке оказались в заложниках окупантов. 200 жителей поселка две недели были заблокированы в подвалах. Оккупанты уничтожали все на своем пути, зверски убивая мирное население.

Украинские защитники освободили Бородянку в начале апреля 2022 года.

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Напомним, в Киевской области отстроят 18 домов, поврежденных в результате атак армии рф. Все средства собраны на платформе UNITED24. В Минцифри добавили, что общая сумма, необходимая для восстановления домов, — 719 млн гривен.

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