У Бородянці до річниці звільнення відкрили чотириметрову скульптуру

У Бородянці відкрили скульптуру "Дівчинка під сонцем"

У Бородянці, що на Київщині, до річниці звільнення від російських окупантів відкрили чотириметрову скульптуру "Дівчинка під сонцем". Її створив український скульптор Євген Примаченко в рамках загальнонаціональної кампанії "Змагаймося за нове життя" за підтримки USAID.

На відкритті, зокрема, були заступник голови Офісу Президента України Олексій Кулеба, голова селищної ради Бородянки Георгій Єрко та скульптор Євген Примаченко.

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Якою була Бородянка до 24 лютого 2022 року?

У березні минулого року через постійні бомбардування російських військ Бородянка фактично уся була знищена. Зруйнована велика частина житлових будинків, пошкоджена інфраструктура. Зараз селише потроху оговтується після окупації.

До 24 лютого 2022 року у Бородянці мешкало 13 тисяч чоловік.

26 лютого 2022 року приватні будинки було обстріляні, тоді загинуло троє осіб. Вже 28 лютого 2022 року палали два супермаркети, містечком рухалася ворожа техніка, а 1 березня російський літак скинув бомбу на житловий будинок. Пацієнти психоневрологічного інтернату у Бородянці опинилися у заручниках окупантів. 200 мешканців селища два тижні були заблоковані у підвалах. Окупанти знищували все на своєму шляху, по-звірячому вбиваючи мирне населення.

Українські захисники звільнили Бородянку на початку квітня 2022 року.











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Нагадаємо, на Київщині відбудують 18 будинків, пошкоджених внаслідок атак армії рф. Усі кошти зібрані на платформі UNITED24. У Мінцифрі додали, що загальна сума, яка потрібна для відновлення будинків, — 719 млн гривень.