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В Черкасской области похоронили нацгвардейца, которого сбил судья

28 мая 2023 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черкасской области похоронили нацгвардейца, которого сбил судья
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 мая, в городе Тальное Черкасской области похоронили нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Попрощаться с погибшим Вадимом Бондаренко пришли сотни людей.

Об этом сообщает Суспільне.

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Похороны нацгвардейца

Побратим Вадима рассказал, что парень мечтал стать военным и достиг своей цели.

"Я знаю, что стать военным это была его мечта. Насколько я знаю, что его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но самое худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосте", — рассказал собрат погибшего.

О погибшем Вадиме также рассказала учительница местной школы Алла Мельник:

"Это был замечательный, милый ребенок, белокурый такой мальчик с кудряшками. Его любили учителя, было много друзей. Любил футбол, занимался спортом. Мы никак не можем поверить в эту трагедию. Я его до сих пор помню на футбольном поле, в полосатой футболочке с мячиком. Он всегда хотел быть лидером, первым, и сейчас, когда такая ситуация в стране, такой парень не мог стоять в стороне", — рассказала она.

На похороны пришла вся футбольная команда. Товарищ Вадима Сергей Кравченко рассказал, что погибший парень был очень хорошим футболистом.

"Но ему всегда нравились войска, хотел туда попасть. Был жизнерадостным, любил жизнь, спорт. Об этой трагедии нам рассказал тренер. Это очень тяжело переживать такие потери", — сказал Сергей.

Заместитель командира подразделения, в котором служил Вадим, майор Валерий Купин подчеркнул, что наказать виновного в смерти — это дело принципиальное. По его словам, нацгвардеец был очень добрым и общительным.

Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпоста в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве
Похороны нацгвардейца, которого сбил судья на блокпосте в Киеве. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Напомним, ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник находился в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, в воскресенье, 27 мая, судебное решение было вынесено в отношении судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра. Тандыр был задержан в связи с аварией, которая произошла в ночь на 26 мая, когда его автомобиль сбил насмерть сотрудника национальной гвардии.

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