У Черкаській області поховали нацгвардійця, якого збив суддя

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Сьогодні, 28 травня, у місті Тальне Черкаської області поховали нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Попрощатися із загиблим Вадимом Бондаренком прийшли сотні людей.

Про це повідомляє Суспільне.

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Похорон нацгвардійця

Побратим Вадима розповів, що хлопець мріяв стати військовим і він досягнув своєї цілі.

"Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могла статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", — розповів побратим загиблого.

Про загиблого Вадима також розповіла вчителька місцевої школи Алла Мельник:

"Це була чудова, мила дитина, білявенький такий хлопчик з кучериками. Його любили вчителі, мав багато друзів. Любив футбол, займався спортом. Ми ніяк не можемо повірити в цю трагедію. Я його досі пам'ятаю на футбольному полі, у смугастій футболочці, з м'ячиком. Він завжди хотів бути лідером, першим, і зараз, коли така ситуація в країні, такий хлопець не міг стояти осторонь", — розповіла вона.

На похорон прийшла вся футбольна команда. Товариш Вадима Сергій Кравченко розповів, що загиблий хлопець був дуже хорошим футболістом.

"Але йому завжди подобалися війська, хотів туди потрапити. Був життєрадісним, любив життя, спорт. Про цю трагедію нам розповів тренер. Це дуже тяжко переживати такі втрати", — сказав Сергій.

Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, майор Валерій Купін наголосив, що покарати винного у смерті — це справа принципова. За його словами, нацгвардієць був дуже добрим та товариським.

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Похорон нацгвардійця, якого збив суддя на блокпості в Києві. Фото: Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Нагадаємо, вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпості. Зазначається, що чиновник був у нетверезому стані.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом ДТП, відкритого іншим суддею.

Додамо, у неділю, 27 травня, судове рішення було винесено стосовно судді Макарівського районного суду Олексія Тандира. Тандира було затримано у зв'язку з аварією, яка сталася в ніч проти 26 травня, коли його автомобіль збив на смерть співробітника національної гвардії.