В Черкасской ОГА подытожили последствия ужасного обстрела Умани

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОГА

Российские войска продолжают беспощадно бомбить украинские города и села. Так, ночью 28 апреля кафиры нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Среди погибших обнаружили и детей. По состоянию на сегодняшний день все спасательные работы завершились.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

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По словам Табурца, все службы проделали свою работу на "отлично". Главные усилия сосредоточены на помощи пострадавшим. В Черкасской ОГА сообщают, что должностные лица постоянно находятся в коммуникации с Президентом Украины, Офисом Президента и Минвосстановления.

Сколько пострадавших остается в больнице

В местной больнице сейчас 2 человека, которым оказывают необходимую помощь. Еще одного ребенка, который получил ранения, транспортировали в столичную больницу.

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОГА

"Сегодня Уманский городской совет направил 3,2 млн грн на первоочередные нужды потерпевших.

Также из областного бюджета мы добавляем более 5,2 млн грн: 2 млн грн – на ликвидацию последствий ракетного удара, свыше 3,2 млн грн – для предоставления материальной помощи семьям погибших и травмированным», – говорится в сообщении.

Как проходят восстановительные работы в городе

Яу сообщают в ОГА, сейчас работают комиссии. Они зафиксируют ущерб в многоэтажке, в которую попала вражеская ракета.

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОГА

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОГА

"Американский фонд GEM и HGBF, а также "Новая почта" будут помогать с заменой окон в домах. Все замеры берут сегодня, за несколько дней - приступят к работе. По предварительным данным, замены нуждаются около 1500 окон.

С завтрашнего дня в разрушенной девятиэтажке будут работать эксперты. Они ответят на ключевой вопрос, можно ли отстроить подъезд. От этого будут зависеть наши дальнейшие шаги", — отметил Игорь Табурец.

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОГА

На сегодняшний день 26 жителей дома остались без жилья. Их расселяют во временные жилища.

В Черкасской ОГА также напоминают номер "горячей линии" помощи: 096 911 2911.

Российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Попали в многоэтажку. Данные пока остаются предварительными — погибли пять детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Общее количество погибших - 23.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.