У Черкаській ОДА підсумували наслідки жахливого обстрілу Умані
Російські війська продовжують нещадно бомбити українські міста та села. Так, уночі 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Серед загиблих виявили і дітей. Станом на сьогодні всі рятувальні роботи завершились.
Про це повідомив керівник Черкаської ОДА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.
Що кажуть в ОДА
За словами Табурця, усі служби виконали свою роботу на "відмінно". Наразі головні зусилля зосереджені на допомозі потерпілим. У Черкаській ОДА повідомляють, що посадовці постійно перебувають у комунікації з Президентом України, Офісом Президента і Мінвідновлення.
Скільки потерпілих лишається в лікарні
У місцевій лікарні нині 2 людей, яким надають необхідну допомогу. Щн одну дитину, яка зазнала поранення, транспортували до столичної лікарні.
"Сьогодні Уманська міська рада спрямувала 3,2 млн грн на першочергові потреби потерпілих.
Також із обласного бюджету ми додаємо понад 5,2 млн грн: 2 млн грн – на ліквідацію наслідків ракетного удару, понад 3,2 млн грн – для надання матеріальної допомоги родинам загиблих і травмованим", — йдеться в повідомленні.
Як проходять відновлювальні роботи в місті
Яу повідомляють в ОДА, наразі працюють комісії. Вони зафіксовують збитки в багатоповерхівці, в яку влучила ворожа ракета.
"Американський фонд GEM та HGBF, а також "Нова пошта" допомагатимуть із заміною вікон у будинках. Усі заміри беруть сьогодні, за кілька днів – візьмуться до роботи. За попередніми даними, заміни потребують близько 1500 вікон.
Відзавтра в поруйнованій дев’ятиповерхівці працюватимуть експерти. Вони дадуть відповідь на ключове питання, чи можна відбудувати під’їзд. Від цього залежатимуть наші подальші кроки", — зазначив Ігор Табурець.
На сьогодні 26 мешканців будинку залишились без житла. Їх розселяють у тимчасові житла.
У Черкаській ОДА також нагадують номер "гарячої лінії" допомоги: 096 911 2 911.
Російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Влучили в багатоповерхівку. Дані поки лишаються попередніми — загинули п'ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Загальна кількість загиблих — 23.
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.