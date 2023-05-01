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У Черкаській ОДА підсумували наслідки жахливого обстрілу Умані

1 травня 2023 19:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Черкаській ОДА підсумували наслідки жахливого обстрілу Умані
Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські війська продовжують нещадно бомбити українські міста та села. Так, уночі 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Серед загиблих виявили і дітей. Станом на сьогодні всі рятувальні роботи завершились.

Про це повідомив керівник Черкаської ОДА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

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За словами Табурця, усі служби виконали свою роботу на "відмінно". Наразі головні зусилля зосереджені на допомозі потерпілим. У Черкаській ОДА повідомляють, що посадовці постійно перебувають у комунікації з Президентом України, Офісом Президента і Мінвідновлення.

Скільки потерпілих лишається в лікарні

У місцевій лікарні нині 2 людей, яким надають необхідну допомогу. Щн одну дитину, яка зазнала поранення, транспортували до столичної лікарні.

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОДА

"Сьогодні Уманська міська рада спрямувала 3,2 млн грн на першочергові потреби потерпілих.

Також із обласного бюджету ми додаємо понад 5,2 млн грн: 2 млн грн – на ліквідацію наслідків ракетного удару, понад 3,2 млн грн – для надання матеріальної допомоги родинам загиблих і травмованим", — йдеться в повідомленні.

Як проходять відновлювальні роботи в місті

Яу повідомляють в ОДА, наразі працюють комісії. Вони зафіксовують збитки в багатоповерхівці, в яку влучила ворожа ракета.

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОДА
Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОДА

"Американський фонд GEM та HGBF, а також "Нова пошта" допомагатимуть із заміною вікон у будинках. Усі заміри беруть сьогодні, за кілька днів – візьмуться до роботи. За попередніми даними, заміни потребують близько 1500 вікон.

Відзавтра в поруйнованій дев’ятиповерхівці працюватимуть експерти. Вони дадуть відповідь на ключове питання, чи можна відбудувати під’їзд. Від цього залежатимуть наші подальші кроки", — зазначив Ігор Табурець.

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОДА

На сьогодні 26 мешканців будинку залишились без житла. Їх розселяють у тимчасові житла.

У Черкаській ОДА також нагадують номер "гарячої лінії" допомоги: 096 911 2 911.

Російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Влучили в багатоповерхівку. Дані поки лишаються попередніми — загинули п'ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Загальна кількість загиблих — 23. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

 

 

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